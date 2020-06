Pronostici Premier League: Tottenham-Manchester United, Everton-Liverpool e partite della 30a giornata in Inghilterra dal 19 al 21 giugno 2020

Dopo i due anticipi in settimana, nel weekend torna alla grande il grande calcio inglese nel suo completo con la 30° giornata di Premier League al via dal 19 giugno e fino al 21 giugno (il turno si completerà poi col monday night Manchester City-Burnley del 22).

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio sulla Premier League

Analisi e Pronostici 30a giornata Premier League

La 30a giornata di Premier League si apre venerdì 19, alle ore 19:00, con Norwich-Southampton anche se la partita che ci interessa maggiormente è quella delle 21:15, il big match Tottenham-Manchester United. Non è una stagione semplice per gli Spurs che inoltre saranno senza Delle Alli squalificato mentre lo United è stranamente al completo. La quota sulla vittoria degli ospiti, che corrono per un posto in Champions League, è in calo da @2.80 a @2.45, idem quella sul rimborso in caso di pareggio che da oltre la pari troviamo @1.70 ma rimane comunque la nostra giocata principale su questa sfida, quindi MANCHESTER UNITED +0 @1.70 (stake 1). L'assenza di Alli (a segno nel 1-2 dell'andata all'Old Trafford) non aiuterà il Tottenham che però ha Harry Kane su cui puntare. Consideratelo come marcatore nei 90 minuti @2.85 di quota. Dalla parte dello United il nome più facile tra i marcatori è ovviamente quello di Rashford, miglior attaccante del Manchester con 14 gol all'attivo quest'anno, 2 dei quali nella doppietta che ha fatto vincere lo United l'andata contro il Tottenham. Il 15° gol in Premier è pagato @2.75 di quota, anche qui fateci un pensierino.

Passiamo al sabato con 4 partite in programma, al via dalle 13.30 con Watford-Leicester e le Foxes che corrono al 3° posto mentre il Watford è invischiato per la lotta per non retrocedere. In Brighton-Arsenal i Gunners hanno già nelle gambe i 90 minuti visto che sono scesi in campo mercoledì perdendo però 0-3 in casa del City con espulsione di Luiz che non ci sarà come Chambers, Mari, Torreira e Xhaka infortunati. Al Brighton servono punti salvezza ma la squadra di casa è comunque sfavorita con quota superiore @3.

In West Ham-Wolverhampton altro scontro tra una squadra in corsa per la salvezza (gli Hammers) e una che cerca l'Europa (i Wolves). Gli ospiti hanno i favori del pronostico e anche delle quote @2.18 ma preferiamo puntare sulla partita del sabato sera, alle ore 20.45 dal Vitality Stadium: Bournemouth-Crystal Palace dove vediamo decisamente una partita da UNDER 2.5 @1.75 (stake 2). Siamo alla ripresa e i ritmi potrebbero essere lenti. Il Bournemouth ad oggi sarebbe retrocesso e ha segnato solo 29 gol in 29 partite. Il Crystal Palace è a centro classifica e prima della pausa aveva vinto 3 partite tutte per 1-0, confermando il trend stagionale di squadra che fatica a segnare (appena 26 reti in 29 partite, pure meno del Bournemouth) ma che ha un ottima difesa che ha concesso 32 reti in tutto. All'andata 1-0 di misura del Crystal Palace, tanto per cambiare, sul Bournemouth, un risultato in cui credo anche oggi e vado con doppio stake.

Passiamo alle 3 partite di domenica. Alle 15:00 sono in campo Newcastle-Sheffield United. Lo Sheffield ha già scaldato i motori nello 0-0 di mercoledì contro l'Aston Villa su cui poteva anche vincere. Avevo consigliato il rimborso in caso di pareggio, la stessa giocata che ripropongo anche per questa trasferta a St. James Park. Ci riprovo contro un Newcastle che potrebbe avere qualche problema di formazione alla ripresa, e che prima della pausa si era allontanato dalla zona calda salendo al 13° posto con 35 punti. Lo Sheffield ha perso 0-1 in casa all'andata e non batte il Newcastle dal 2006, è giunto il momento di interrompere questa astinenza e vado con SHEFFIELD UTD +0 (AH) @1.67 (stake 1).

Alle 17:15 Aston Villa-Chelsea vede favoriti i Blues in quota sotto @1.60. Il Chelsea è attualmente al 4° posto mentre l'Aston Villa ha strappato un punticino mercoledì, confermando però i problemi in attacco. All'andata 2-1 per il Chelsea in casa. Chiudo col derby Everton-Liverpool. I Reds hanno il campionato in mano, un titolo che bramano da 30 anni, e riprendono la stagione proprio nel derby contro i rivali dell'Everton. Una bella affermazione al rientro in campo me l'aspetto dalla squadra di Jurgen Klopp che all'andata aveva vinto 5-2 contro l'Everton, andando all'intervallo già avanti 4-2. La quota per i Reds sa calando, io gioco LIVERPOOL VINCENTE @1.60 (stake 2) ma vi invito a considerare anche il PARZIALE/FINALE 2/2 per salire in quota @2.50, magari dimezzando l'investimento rispetto al 1 fisso.

FREE PICK PREMIER LEAGUE 30a GIORNATA

Tottenham-Manchester United: 2 +0 (AH) @1.70 (stake 1)

Bournemouth-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.75 (stake 2)

Newcastle-Sheffield United: 2 +0 (AH) @1.67 (stake 1)

Everton-Liverpool: 2 @1.60 (stake 2)

SPECIAL BET

Tottenham-Manchester United: KANE MARCATORE @2.85

Tottenham-Manchester United: RASHFORD MARCATORE @2.75

Everton-Liverpool: PARZIALE/FINALE 2/2 @2.50

