Pronostici Premier League: analisi e scommesse su Burnley-Watford, Southampton-Arsenal e Chelsea-Manchester City del 26-05-2020

Questa sera dalle ore 19:00 con Burnley-Watford e Southampton-Arsenal continua la 31° giornata di Premier League in Inghilterra, anche se il big match più atteso è Chelsea-Manchester City alle ore 21:45 da Stamford Bridge.

Analisi e Pronostici Premier League 26-06-2020

3 partite in Inghilterra, compreso l'atteso big match Chelsea-Manchester City su cui ci soffermiamo anche con le free pick. City senza Aguero e Foden ma ha segnato 8 gol nelle ultime 2 partite mentre il Chelsea ha faticato nel 2-1 sul campo dell'Aston Villa. All'andata 2-1 per il City, un risultato su cui puntiamo anche oggi visto che la free pick è la COMBOBET X2+OVER 2.5 @2.15. Per il City è la 3° partita in 9 giorni e siamo sempre a Stamford Bridge, anche se a porte chiuse, per questo prendiamo la doppia chance sugli ospiti e non la vittoria secca. Qui piace anche GOL PRIMA DEL 26° MINUTO.

Southampton - Arsenal. I Gunners sono alla ricerca disperata della vittoria ma Arteta è sempre alle prese con tanti e importanti assenti, a iniziare dal primo portiere Leno e continuando con i difensori Sokratis, David Luiz, Calum Chambers, Pablo Mari e i centrocampisti Granit Xhaka, Lucas Torreira e Cedric Soares. Con tutte queste assenze e la fragilità difensiva dell'Arsenal potremmo vedere entrambe le squadre a segno per un Gol SI @1.66 ma la quota regala davvero poco e lasciamo la giocata non a bilancio.

