Pronostici Premier League: Manchester United-Southampton chiudono la 35° giornata in Inghilterra. Quote, probabili formazioni e scommesse del 13-07-2020

Monday night di Premier League che chiude la 35° giornata (il 36° turno inizia già domani in questo tour de force). Lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 dal Old Trafford si sfidano Manchester United-Southampton.

Analisi e scommesse Manchester United-Southampton

Da dopo il Covid il Manchester United ha vinto 5 partite su 5 con 15 reti segnate e solo 3 concesse, e ora potrebbe superare il Leicester al 4° posto. Il Southampton è abbastanza tranquillo a metà classifica e si è allontanato dalla zona rossa grazie a 7 punti raccolti nelle ultime 3 partite.

Solskjaer senza Jones, Rojo e Tuanzebe per i padroni di casa mentre gli ospiti non potranno contare su Boufal, Djenepo, Tella e Valery, ma Hasenhuttl ha in dubbio anche Vestergaard.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer.

Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Long. All. Hasenhuttl.

All'andata è finita 1-1 sul campo del Southampton ma lo scorso anno al Old Trafford finì 3-2 per i Red Devils, un risultato che speriamo di vedere anche oggi visto che come prima scelta su questa partita vi consigliamo la COMBOBET 1+OVER 2.5 @1.77 (stake 1), quindi vittoria dello United e almeno 3 gol totali.

