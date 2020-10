Scommesse Calcio: risultati a sorpresa e passi falsi delle big, in Premier League emerge l'Everton al comando. Crolla la quota antepost per la squadra di Ancelotti

4 vittorie su 4 e primato in Premier League per l'Everton di Carlo Ancelotti. Ricordando i fasti di Ranieri col Leicester potrà esserci un altra stagione a sorpresa in Premier League. I book monitorano la situazione e corrono ai ripari abbassando la quota per il titolo da 150 a 13 volte la posta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Premier League con quote di riferimento Snai e Betaland.

Pronostici e quote Premier League 2020-21

4-2 anche al Britghon, 4 vittorie su 4, 12 gol segnati e 5 subiti, questo lo strepitoso avvio di campionato dell'Everton di Carlo Ancelotti che spaventa i bookmakers che questa volta, al contrario del 2016 col Leicester, sono subito corsi ai ripari tagliando la quota dei Toffees dal @150 di prestazione all'attuale @13.

Con Ranieri e le Foxes ci misero molto ad adeguare le quote, e alla fine l'impresa del Leicester fu anche uno dei più grandi crack nella storia delle scommesse sportive. L'Everton non sarebbe da meno visto che i Toffes non vincono il titolo da 34 anni, quando la formazione di Howard Kendall vinse il nono, e per ora ultimo, titolo.

Sono tanti anche gli anni che separano l'Everton dall'ultima partecipazione in Champions League. Il piazzamento in top-4 al momento paga @3.25, anche perché le big stanno facendo molti passi falsi, se escludiamo l'Arsenal al 2° posto con 9 punti e con, guarda caso, il Leicester. I Gunners si giocano @25 però, circa il doppio della quota dell'Everton, il Leicester è più lontano @50.

A 9 punti anche l'Aston Villa che rimane però @100 di quota (approposito di sorprese) ha costretto alla 1°, e clamorosa sconfitta (7-2) del Liverpool che completa il poker di squadre al 2° posto. I Reds @2.25 campioni in carica rimangono comunque i favoriti, davanti al Manchester City @2.50 che sembra però sbiadito e ha raccolto solo 4 punti, come sbiadita sembra anche l'altra squadra di Manchester, lo United @40. Da valutare il Chelsea @12 che in questo contesto potrebbe inserirsi bene con una quota di valore, anche se siamo solo all'inizio e ne vedremo delle belle.