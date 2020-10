Pronostici Premier Leeague: 5a giornata, l'Everton sogna lo sgambetto al Liverpool nel derby. Il Manchester City ospita l'Arsenal

Nel weekend torna il campionato di calcio inglese con una 5a giornata di Premier Leeague molto interessante aperta dal derby Everton-Liverpool, ma c'è anche un Manchester City-Arsenal da non perdere. Lo United gioca in casa del Newcastle.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Premier League con quote di riferimento Snai e Betaland.

Pronostici e quote 5a giornata di Premier League

Era il 17 ottobre 2010 quanto l'Everton riuscì per l'ultima volta a battere il Liverpool. Dieci anni dopo, sempre il 17 ottobre, i Toffees hanno forse la migliore occasione di riportare su sponda Blue il derby del Merseyside contro il Liverpool, sfida che apre la 5° giornata di Premier League.

Dopo quattro vittorie in altrettante giornate di Premier League, con primo posto solitario in classifica, la squadra di Ancelotti ci crede, anche se i book puntano sul «2» di Klopp, @1,84 in cerca di riscatto dopo l'imbarcata di inizio mese contro l'Aston Villa. L'Everton si gioca @3.85, il pareggio @3,90.

Solitamente i derby del Merseyside non regalano tanti gol ma l'Under 2.5 si gioca @2.40 (uscito in 5 delle ultime 6 sfide tra campionato e Fa Cup). Dominic Calvert-Lewin da una parte e Mohamed Salah dall'altra sono i bomber più attesi, entrambi @1.90 nelle lavagne marcatori. Noi non crediamo nella vittoria dell'Everton e come free pick andiamo sul successo del LIVERPOOL @1.90 (stake 1)

Non ci sarà solo il derby ma sabato sono in campo anche Chelsea-Southampton (Blues favoriti @1.50), Newcastle-Manchester United (come risponderanno i Red Devils all'umiliazione dell'ultimo turno?) e soprattutto Manchester City-Arsenal, con la squadra di Guardiola che ha iniziato la stagione da incubo mentre i Gunners hanno vinto 3 delle prime 4 (unico ko a Liverpool) e sperano nei 3 punti all'Etihad Stadium anche se si registrano alcune defezioni. Anche il City rischia di avere qualche assent davanti ma è dato @1.45 per la vittoria mentre l'Arsenal si gioca @7.00 (pareggio @5.30).

Domenica si continua con Sheffield Utd-Fulham come lunch match delle 13, per continuare nel pomeriggio con Crystal Palace-Brighton (quote in equilibrio e in discesa per gli ospiti @2.70 viste le assenze dei padroni di casa a loro volta @2.70), Tottenham-West Ham (Spurs @1.60 dopo il 6-1 allo United), Leicester-Aston Villa (sfida che potrebbe nascondere insidie per le Foxes comunque favorite @1.90).

Lunedì doppio monday night con West Brom-Burnley (padroni di casa leggermente favoriti @2.50) e Leeds-Wolves (altra partita in grande equilibrio anche se stanno scendendo le quote sui padroni di casa sotto @2.50).