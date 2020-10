Pronostici Premier League: 6a giornata con tanti big match: Manchester United-Chelsea, Arsenal-Leicester e il monday night Burnley-Tottenham

Anche la Premier League inizia il 6° turno di campionato venerdì con l'anticipo Aston Villa-Leeds ma sabato c'è il big match Manchester United-Chelsea e domenica Arsenal-Leicester. Il monday night vedrà di fronte Burnley-Tottenham.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 6a giornata di Premier League

L'anticipo della 6a giornata di Premier League, venerdì sera, è Aston Villa-Leeds, partita interessante con l'Aston Villa che ha iniziato fortissimo la stagione con 4 vittorie su 4 e cercherà di mantenere l'imbattibilità. Il Leeds di Bielsa dopo aver bloccato il City sul 1-1, ha perso 0-1 in casa contro i Wolves. 3 pareggi negli ultimi 5 precedenti (tutti in Championship), un altra sfida da X si gioca @3.70.

Passiamo al big match di domenica: Manchester United-Chelsea. Grande inizio di Champions dello United che ha vinto a Parigi mentre il Chelsea ha pareggiato in casa col Siviglia, ma in campionato i Blues rimangono avanti 2 punti (ma con una partita in più). Chelsea non impeccabile con un doppio 3-3 intervallato dal 4-0 sul Crystal Palace negli ultimi 3 turni. Lo United ha 2 vittorie in trasferta ma 2 sconfitte in casa. I Red Devils riusciranno a sbloccarsi al Old Trafford? Secondo i book si, la quota @2.50 è in calo. Occhio ai gol, ne abbiamo visti 5.3 nelle partite di Premier del Chelsea quest'anno e 4.4 in quelle dello United e 3 degli ultimi 4 testa a testa si sono chiusi con Over 2.5 oggi in quota @1.69, probabilmente l'idea migliore in questa sfida.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Domenica tocca a Arsenal-Leicester, entrambe vincenti in settimana all'esordio in Europa League, entrambe appaiate a 9 punti in campionato, entrambe reduci da una sconfitta (le Foxes da 2). L'attacco dei Gunners sta faticando con soli 8 gol segnati nelle prime 5 giornate. Arsenal e Leicester hanno subito in tutto 14 gol nelle prime 10 di campionato, e qui l'Under 2.5 @2.20 potrebbe essere un azzardo ben ripagato. Gli ultimi 3 testa a testa hanno prodotto sempre Under.

Il Monday night è Burnley-Tottenham con gli Spurs che hanno vinto la prima in Europa League ma stanno andando bene anche in campionato, almeno in trasferta con le ultime 2 vittorie fuori casa da 11 gol segnati! Il Burnley dopo 3 sconfitte ha strappato un pareggino in casa del West Brom. Il Tottenham ha al momento il miglior attacco di Premier (15 gol) con gli scatenati Song-Heung Min ed Harry Kane, al contrario il Burnley ha uno dei peggiori attacchi con appena 3 gol segnati. Ci aspettiamo la vittoria del Tottenham @1.65.