Pronostici Premier League: 7a giornata al via con Wolves-Crystal Palace. Manchester United-Arsenal big match tra squadre in difficoltà. Doppio monday night con Fulham-West Brom e Leeds-Leicester

7° turno del campionato di calcio inglese, al via venerdì 30 ottobre con l'anticipo Wolves-Crystal Palace. Tante sfide nel weekend di Premier League, dove spicca Manchester United-Arsenal e doppio monday night con Fulham-West Brom e Leeds-Leicester il 2 novembre.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 7a giornata di Premier League

Il 30 ottobre inizia la 7a giornata di Premier League con Wolves-Crystal Palace tra 9° e 8° in classifica, con i padroni di casa favoriti poco sopra la pari. Ancora qualche assenza per il Crystal Palace in questo difficile inizio di stagione, anche se la squadra è in crescita.

Sabato ci sono 3 partite, ognuna interessante a modo suo. In Burnley-Chelsea i Blues si giocano @1.55 per la vittoria. Chelsea che non perde da 4 turni, ma 3 sono pareggi e la squadra è solo 10°. Burnley ancora a secco di vittorie, fa parte del trio di squadre in zona retrocessione, tutte con 1 solo punto. In Liverpool-West Ham i Reds sono in corsa con i cugini Toffes al comando del campionato con 13 punti, ma gli Hammers non perdono da 4 turni (2 vittorie seguite da 2 pareggi). Oggi il Liverpool è favorito sotto @1.40 ad Anfield mentre il West Ham si prende anche @8.50.

Mi concentrerei su Sheffield United-Manchester City. Segnali di ripresa dal City che ha vinto a Marsiglia per 3-0 in Champions League e cercherà di dare continuità anche nella rimonta di Premier dove al momento la squadra di Guardiola è solo al 13° posto. Lo Sheffield United ha raccolto solo 1 punto in 6 giornate, con appena 3 gol subiti.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Domenica ci sono altre 4 partite, ad iniziare dal lunch match Aston Villa-Southampton. I padroni di casa stanno giocando una grande stagione e al momento sono al 3° posto. Bene anche il Southampton al 7° posto e imbattuto da 4 giornate (3 vittorie, 1 pareggio). Quote in equilibrio, i book scommettono sull'Aston Villa @2.50 ma il Southampton è vicino @2.80.

Newcastle-Everton. Qualche defezione che Ancelotti dovrà fronteggiare per riprendere la corsa al comando della Premier, visto che l'Everton dopo il 2-2 nel derby col Liverpool, ha perso la prima stagionale con lo 0-2 sul campo del Southampton. Anche il Newcastle ha fatto solo 1 punto nelle ultime 2 giornate e oggi si gioca quasi @4 per la vittoria mentre l'Everton è dato intorno @2.

Manchester United-Arsenal. Big match del giorno tra due grandi squadre che però stanno faticando. Lo United è 15° con soli 7 punti, anche se lo scorso turno ha bloccato il Chelsea, e poi in Champions ha dominato 5-0 il Lipsia. I Red Devils sembrano in ripresa, i Gunners hanno vinto in Europa League una partita troppo facile per essere vista come un rilancio dell'Arsenal che in campionato ha perso 3 delle ultime 4 partite. L'Arsenal non ha mai perso nelle ultime 3 sfide contro lo United (2 vittorie interne e 1 pareggio al Old Trafford), tutte da Under. Oggi però lo United è favorito @2.05, l'Arsenal si gioca @3.50 e, nonostante i precedenti, l'unser 2.5 è l'opzione sfavorita @2.15 di quota.

Chiudiamo la domenica con Tottenham-Brighton. Gli Spurs in settimana sono scivolati in Europa League con la sconfitta d Anversa, ma ora Mourinho deve rifarsi in Premier dove il Tottenham non perde da 5 giornate. Al contrario il Brighton no vince da 4 giornate, ma le ultime 2 sono stati pareggi e in tutte queste partite il Brighton ha sempre subito almeno una rete, ma è sempre andata a segno a sua volta. Il Tottenham vanta sempre il miglior attacco di Premier con 16 goals e nelle partite degli Spurs vediamo 4.0 gol totali di media (in quelle del Brighton 3.7). Nelle 2 sfide dello scorso anno, una vittoria a testa e un doppio Over tra Tottenham e Brighton.

Passiamo al lunedì con Fulham-West Brom, primo dei due monday night. Fulham leggermente favorita in quota @2.50 per la vittoria contro il West Brom in questo scontro salvezza tra due squadre che non hanno ancora vinto. Qualcuno si sbloccherà o vedremo un pareggio? X in quota @3.30.

Più interessante Leeds-Leicester. Il Leicester dopo il doppio scivolone di campionato, si è rimesso in moto con la vittoria sul campo dell'Arsenal, ma anche in Europa League con la vittoria ad Atene. Il Leeds del Loco Bielsa sta giocando un grande avvio di campionato che lo vede al 6° posto, a -2 proprio dal Foxes, e arriva dal 3-0 sul campo dell'Aston Villa. In casa ad Elland Road però il Leeds ha vinto solo 1 volta finora mentre il Leicester ha vinto 4 delle ultime 5 trasferte, confermando un ottimo rendimento fuori casa.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE @1.94

Leeds-Leicester: 2 +0 (AH) @1.97 (stake 1)

MULTIPLA PREMIER LEAGUE @2.26 (stake 1)

Sheffield United-Manchester City: 2

Tottenham-Brighton: OVE 2.5