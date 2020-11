Pronostici Premier League: 8a giornata con i big match Everton-Manchester United e Manchester City-Liverpool dal 6 al 8 novembre 2020

Venerdì 6 novembre inizia l'8a giornata di Premier League inglese con un doppio anticipo Brighton-Burnley e Southampton-Newcastle ma i fari sono puntati sul Etihad Stadium dove si giocherà il big match Manchester City-Liverpool ma c'è anche Everton-Manchester United da non perdere.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 8a giornata di Premier League

Si inizia venerdì 6 novembre col doppio anticipo Brighton-Burnley e Southampton-Newcastle ma l'attesa è per sabato con Everton-Manchester United. La squadra di Ancelotti potrebbe fare lo scherzetto allo United per rimettersi in corsa dopo le ultime 2 sconfitte. Lo United ha perso anche contro l'Arsenal ed è sempre più in basso al 15° posto con 7 punti in 6 giornate. Campanello d'allarme per i Red Devils che hanno perso anche in Champions a Istanbul. Nonostante il momento e la trasferta a Goodison Park lo United è favorito @2.40 mentre l'Everton si gioca intorno @3.

Sabato sono in campo anche Chelsea-Sheffield United. I Blues non perdono da 7 giornate tra campionato e coppe al contrario dello Sheffield al penultimo posto e ancora a caccia della prima vittoria in Premier (0-1-6). Non crediamo che gli ospiti andranno a fare risultato a Stamford Bridge dove il Chelsea è favorito sotto @1.40 di quota.

La grande attesa è però per domenica al Etihad Stadium col big match Manchester City-Liverpool. I Citizens, decimi in classifica con una partita in meno, sono reduci in campionato da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare mentre i Reds si presentano a questa super sfida da primi della classe con 2 vittorie di fila, cui è seguito un ampio successo per 5-0 in Champions League contro l'Atalanta. Le quote dei bookmakers favoriscono il City poco sopra @2 di quota, il Liverpool è intorno @3.50. Sarà una partita ricca di gol secondo gli analisti che quotano l'Over 2,5 ad appena @1,41 contro l'Under @2,70. Le statistiche ci dicono che Liverpool ha segnato 17 gol (7 da Mohamed Salah), e l'ultimo incontro all'Etihad Stadium in campionato tra i due club finì 4-0 a favore dei padroni di casa.