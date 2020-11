Pronostici Premier League: 9a giornata, Tottenham-Manchester City e Liverpool-Leicester le sfide calde. Doppio Monday Night con Burnley-Crystal Palace e Wolves-Southampton

Torna anche il campionato di calcio inglese dal 21 al 23 novembre 2020 con la 9a giornata di Premier League. Tottenham-Manchester City e Liverpool-Leicester sono le sfide di cartello.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Questo fine settimana con la PROMO BLACK FRIDAY di BETTING MANIAC, trovi su Telegram TUTTE le PICK di Morfeo sulla 9° giornata di Premier League GRATUITAMENTE. Seguici subito CLICCA QUI.

Ascolta anche il nostro podcast su YouTube:

Pronostici e quote 9a giornata di Premier League

Si inizia sabato 21 con le prime 3 partite del 9° turno di Premier League e a prendere l'attenzione è senza dubbio Tottenham-Manchester City. Gli Spurs riprendono da 3 vittorie in campionato e dal 2° posto, il City sta arrancando in 10° posizione ma la classifica è stretta e la squadra di Guardiola è solo a -5 da quella di Mourinho. Il City dovrà fare a meno di Aguero e Fernandinho, ma rischiano di non esserci nemmeno Mendy e Sterling. Il Tottenham ha anche vinto l'ultimo scontro diretto dello scorso febbraio, sempre qui in casa, 2-0 con le reti di Bergwijn e Son Heung-Min. Il Tottenham è comunque sfavorito @4.10 contro il City @1.85 (ma quota in crescita). Pareggio @4.00. Attesi molti gol con Over 2.5 @1.60, ma gli ultimi 3 precedenti al Tottenham Hotspur Stadium sono stati tutti da Under.

Alla domenica ruba la scena Liverpool-Leicester, 3° contro 1°. Le Fosse sono al comando con 18 punti, uno in più del Liverpool che prima della sosta aveva rallentato nel 1-1 di Manchester e che si ritrova senza molti giocatori, Salah compreso. Al rientro dalle nazionali in queste condizioni il Leicester proverà ad approfittarne e la sua quota rimane alta @3.80, ma in calo da @5.30. Considerando anche la coppa il Leicester vince da 6 partite ma non batte i Reds dal 2017 (5 sconfitte e 1 pareggio). Sarà la volta buona?

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Lunedì si chiude con un doppio monday night. Burnley-Crystal Palace dovrebbe regalare poche emozioni in fase d'attacco, infatti puntiamo sul Gol No mentre l'unser 2.5 si gioca sotto @1.60. In Wolves-Southampton potremmo vedere più movimento con gli ospiti che arrivano da 3 vittorie e stanno disputando un grande inizio di campionato, nel gruppo delle prime al 4° posto con 16 punti. I Wolves dopo 4 risultati utili consecutivi si sono arresi 0-1 in casa del Leicester ma oggi sono favoriti @2.30 al Molineux Stadium.