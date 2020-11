Pronostici Premier League: 10a giornata, Chelsea-Tottenham sfida al vertice con i Blues favoriti. Doppio monday night con Leicester-Fulham e West Ham-Aston Villa

Il 10° turno del campionato di calcio inglese di Premier League inizia venerdì con l'anticipo Crystal Palace-Newcastle ma i riflettori sono puntati su Stanford Bridge domenica, col big match al vertice Chelsea-Tottenham.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 10a giornata di Premier League

Crystal Palace-Newcastle è l'anticipo del venerdì sera mentre sabato si giocano 3 partite, al via con Manchester City-Burnley. Stagione davvero difficile per la squadra di Guardiola solo 13° e reduce dalla sconfitta sul campo degli Spurs. Il Burnley lotta per la salvezza ma ha sempre perso nelle ultime 6 sfide contro il City, con 1 gol segnato e 23 subiti in questo arco di tempo. All'Etihad Stadium City favorito @1.16.

Everton-Leeds. La squadra di Ancelotti dopo 3 sconfitte è torna alla vittoria sul campo del Fulham e ora ospita il Leeds del Loco Bielsa sfavorito @3.70 mentre i Toffes si giocano @2.00. Sabato sera si chiude con West Brom-Sheffield Utd, scontro tra ultima e penultima, in equilibrio anche nelle quote che favoriscono leggermente i padroni di casa @2.60 rispetto allo Sheffield @2.80.

Domenica si giocano altre 3 partite ma ovviamente i riflettori sono tutti su Stamford Bridge con la sfida tra 3° e 1° in Chelsea-Tottenham. I Blues in casa sono favoriti @2.10 contro la capolista Tottenham che ha battuto anche il City. La squadra di Mourinho arriva da 4 vittorie di fila e ha 20 punti, 2 in più del Chelsea reduce da 3 vittorie consecutive in campionato. Il Chelsea ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti di Premier contro il Tottenham.

Anche questa settimana ci aspetta un doppio monday night a chiudere la 10° giornata. Alle 18.30 dal King Power Stadium si gioca Leicester-Fulham. Dopo 3 vittorie il Leicester ne ha presi 3 a Liverpool ma oggi è favorita @1.55 contro il Fulham terzultimo con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Sempre Gol Si negli ultimi 6 precedenti con 5 Over 2.5, opzione quotata @1.75 oggi.

Si chiude alle ore 21.00 con West Ham-Aston Villa, due squadre appaiate tra 7° e 8° posto con l'Aston Villa al momento avanti di un punto anche se ha perso 3 delle ultime 4 partite. Gli Hammers sembrano in forma migliore dopo le ultime 2 vittorie senza gol concessi. Il West Ham è favorito @2.30 con quota in calo.