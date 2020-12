Pronostici Premier League: 11a giornata, il Chelsea ospita il Leeds. Big match Tottenham-Arsenal. Monday night con Brighton-Southampton

Arriva un altra giornata di Premier League, 11a giornata del campionato di calcio inglese che ha in Tottenham-Arsenal il big match in campo sabato 6 dicembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 11a giornata di Premier League

Sabato si giocano le prime 5 partite del 11a giornata di Premier League al via col lunch match Burnley-Everton. La squadra di Ancelotti è favorita @2.00 dopo il ko interno col Leeds, 4° sconfitta nelle ultime 5. In Manchester City-Fulham tutto facile sulla carta per il City @1.10, anche se la squadra di Guardiola sta faticando in campionato.

Favorita anche l'altra squadra di Manchester @2.00 in West Ham-Manchester United mentre su Chelsea-Leeds il nostro Dartagnan sul podcast ha consigliato il -1.0 (AH) del Chelsea @1.88, quindi una vittoria dei Blues con 2+ gol di margine finale mentre in caso di vittoria con lo scarto minimo avremo il rimborso.

Domenica altre 4 partite, si inizia con West Brom-Crystal Palace (quota in equilibrio con gli ospiti leggermente favoriti @2.50). A seguire Sheffield Utd-Leicester dove invece la nostra idea è Under 2.5 @1.86. Tottenham-Arsenal è il big match di giornata. La squadra di Mourinho gioca in casa ed è favorita @2.00. Qualche assenza per i Gunners che hanno raccolto solo 1 punto nelle ultime 3 giornate mentre gli Spurs sono primi con 21 punti, 8 in più dell'Arsenal. Il Tottenham non ha mai perso nelle ultime 4 contro l'Arsenal (2-2-0). In Liverpool-Wolves i Reds rimangono favoriti, ma la quota sta salendo sopra @1.50 anche per via delle diverse assenze.

Lunedì sera il turno sarà chiuso dal monday night del Amex Stadium: Brighton-Southampton. Il Southampton è sceso in 6° posizione dopo aver incassato 1 solo punto nelle ultime 2 giornate. Il Brighton invece è in striscia positiva da 3 giornate e in questo turno è leggermente favorita @2.50 in casa.