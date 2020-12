Pronostici Premier League: 12a giornata, derby di Manchester col City favorito @1.75 sullo United. Tottenham impegnato sul campo del Crystal Palace

La 12a giornata di Premier League in programma tra venerdì 11 con l'anticipo Leeds-West Ham, e che si concluderà domenica 13, senza nessun monday night, è anche quella del derby di Manchester tra United e City in campo sabato 12 dicembre.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 12a giornata di Premier League

L'anticipo di venerdì Leeds-West Ham vede i padroni di casa favoriti @2.20 anche se gli Hammers sono 3 punti avanti e prima del 1-3 contro lo United avevano vinto 3 partite di fila. Ben 3 pareggi negli ultimi 4 precedenti. Oggi un altra X si gioca @3.80.

Passiamo a sabato dove ruba la scena il derby di Manchester tra United-City con la squadra di Guardiola favorita @1.75 contro i Red Devils @4. Un derby con le squadre di Manchester che da tempo non erano così in basso, visto che al momento entrambe sarebbero fuori dalla top-6, con lo United avanti di 1 punto dopo le ultime 4 vittorie di fila. Lo United ha inoltre vinto 3 degli ultimi 4 precedenti contro il City ma a guardare le quote i book non sembrano crederci questa volta.

Domenica in Crystal Palace-Tottenham la capolista si gioca @1.75 in trasferta a Selhurst Park. Gli Spurs di Mourinho stanno andando forte ma devono spartire il primato con i Reds impegnati in Fulham-Liverpool e anche loro nettamente favoriti @1.30 nonostante diversi indisponibili, anche importanti. Giocano in casa invece Gunners e Foxes, rispettivamente in Arsenal-Burnley e Leicester-Brighton. Entrambe sono favorite, ma molto meglio l'Arsenal @1.55 rispetto al Leicester che si gioca anche @2.10 con quota in crescita.