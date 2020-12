Pronostici Premier League: 13a giornata, turno infrasettimanale col big match Liverpool-Tottenham. United favorito a Sheffield

Martedì 15 dicembre 2020 si torna in campo con la 13a giornata di Premier League. Il big match è Liverpool-Tottenham in campo mercoledì mentre giovedì si chiude con Aston Villa-Burnley e Sheffield Utd-Manchester Utd.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 13a giornata di Premier League

Il turno infrasettimanale di Premier League inizia martedì 15 dicembre 2020 Wolves-Chelsea (Blues favoriti @1.70 dopo la sconfitta con l'Everton) e Manchester City-West Brom. Il City dopo il pareggio nel derby, si gioca @1.10 per la vittoria interna contro West Brom penultimo.

Passiamo a mercoledì, con 5 partite in programma. La più interessante è ovviamente il big match Liverpool-Tottenham tra le prime 2 della classe con 25 punti ed entrambe arrivano da un pareggio per 1-1. I Reds hanno vinto le ultime 5 sfide contro gli Spurs ma la squadra di Liverpool ha diverse assenze con cui fare i conti. Oggi i Reds sono comunque favoriti @1.80 mentre gli ospiti si giocano @450 (Pareggio @3.80).

Arsenal-Southampton (gli ospiti vogliono continuare a sognare ma all'Emirates Stadium sono sfavoriti @3.20 anche se i Gunners sono senza Ozil e hanno altri giocatori importanti in dubbio); Leeds-Newcastle (squadre con morali opposti, il Newcastle arriva da 2 vittorie e con 17 punti ha scavalcato di 3 il Leeds che arriva invece da 2 sconfitte ma oggi è favorito @1.75 in casa).

Leicester-Everton, altra bella sfida con l'Everton che ha battuto 1-0 il Chelsea ritrovando la vittoria. Il Leicester tra coppa e campionato arriva da 3 vittorie, il poker oggi si gioca @2.20. In Fulham-Brighton quote in equilibrio con i padroni di casa i poco favoriti @2.50 in questo scontro salvezza. West Ham-Crystal Palace. 4 vittorie e 1 sola sconfitta nelle ultime 5 partite degli Hammers ad un passo dalla zona Europa e favoriti @2.10 in casa contro il Crystal Palace @3.75.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Altre 2 partite al giovedì. In Aston Villa-Burnley i padroni di casa si giocano @1.75 contro un Burnley però in ripresa e fuori dalla zona rossa con solo 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. Entrambe arrivano da una vittoria minima di 1-0, ma oggi l'Under 2.5 è l'opzione sfavorita @2.

In campo anche Sheffield United-Manchester United. Il Manchester in campionato non perde da 5 giornate mentre lo Sheffield è in crisi con 7 sconfitte di fila e in partite ufficiali non vince da 17 prestazioni. 7 vittorie e 1 pareggio per il Manchester negli ultimi 8 precedenti contro lo Sheffield. I Red Devils si giocano vincenti sotto @1.50 in questa trasferta.