Pronostici Premier League: 14a giornata, Everton-Arsenal, Gunners in crisi e sfavoriti @2.80 a Goodison Park. Tottenham-Leicester il big match. Chelsea-West Ham monday night con i Blues @1.50

14° giornata di Premier League in campo da sabato 19 a lunedì 21 dicembre, con un doppio monday night, il più bello è Chelsea-West Ham. Il big match si gioca però domenica e vede di fronte Tottenham-Leicester.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 14a giornata di Premier League

Sabato si inizia con 4 partite della 14a giornata di Premier League e la più interessante è Everton-Arsenal. I Gunners non vincono da 6 giornate in campionato e sono precipitati al 15° posto mentre l'Everton di Ancelotti è in ripresa con 2 vittorie in 5° posizione. La vittoria dei padroni di casa si gioca @2.50 contro l'Arsenal @3.

Domenica riflettori puntati su Tottenham-Leicester. Qualche problema in avanti per Mourinho ma i suoi Spurs rimangono favoriti @2.10 e sono al 2° posto, un solo punto avanti al Leicester che però dopo 2 vittorie si è fermato in casa contro l'Everton. 6 Over negli ultimi 7 precedenti, un altro Over 2.5 si gioca @1.80.

Lunedì con doppio monday night al via alle 18.30 da Turf Moor con Burnley-Wolves. Ospiti favoriti @2.20 ma il Burnley è motivato nella corsa salvezza e non perde da 3 giornate.

La sfida più interessante del lunedì è Chelsea-West Ham. I Blues si giocano @1.45 vincenti a Stamford Bridge contro gli Hammers che sono a -1 dal Chelsea che ha rallentato con 2 sconfitte. Il West Ham ha anche vinto gli ultimi 2 precedenti contro il Chelsea. Un altra sorpresa degli Hammers si gioca @6.50.