Pronostici Premier League: 15a giornata, Boxing Day inglese con Manchester United-Leicester e Arsenal-Chelsea. Tottenham impegnato al Molineux Stadium contro il Wolverhampton

Come ogni anno Santo Stefano e boxing day richiamano alla Premier League, il campionato di calcio inglese che ha in programma la 15a giornata tra il 26 e 27 dicembre.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 15a giornata di Premier League

In Inghilterra il giorno di Santo Stefano è un classico passarlo tra tante partite di Premier League arrivata alla 15a giornata. Manchester United-Leicester è tra le sfide più interessanti dal King Power Stadium dove il Leicester è sfavorito @2.75, anche se le Foxes hanno vinto 3 delle ultime 4 partite, compreso il 2-0 dell'ultimo turno contro il Tottenham. Il Manchester United è al 3° posto, un punto dietro al Leicester, ma è in ottima forma come dimostrato nel 6-2 rifilato al Leeds.

Da non perdere anche Arsenal-Chelsea dal Emirates Stadium dove i Gunners sono alla disperata ricerca di punti visto che hanno fatto solo 1 punto in 5 giornate e sono pericolosamente vicini alla zona rossa! Il Chelsea dopo 2 ko si è ripreso col 3-0 sul West Ham nella corsa alla top-5 che vale l'Europa. Oggi i Blues sono favoriti sotto @2 per la vittoria. Occhio a Gol/Gol e Over 2.5, sempre usciti negli ultimi 4 precedenti.

Sabato sera c'è anche Manchester City-Newcastle dal Etihad Stadium dove il City ha una micro quota @1.15 per la vittoria visto che la squadra di Guardiola è in ripresa dopo un inizio al rallentatore in Premier. Il Newcastle è a metà classifica e dopo la brutta sconfitta in casa del Leeds ha pareggiato sul proprio campo contro il Fulham.

Passiamo a domenica con 4 partite al via col lunch match Leeds-Burnley con i padroni di casa favoriti @1.75 anche se ha perso 3 delle ultime 4 partite ed è sceso molto in classifica, anche se rimane a +4 dal Burnley che sta risalendo dalle zone calde visto che non perde da 4 giornate in cui ha fatto 8 punti. Il Burnley ha però segnato solo 8 gol in 13 partite, peggior attacco di Premier. Il Leeds ha però la difesa più battuta con 30 gol al passivo.

Chiudiamo con le 2 squadre al vertice. In Liverpool-West Brom i Reds sono dati @1.15 per la vittoria contro la penultima in classifica, in quello che è quasi un testa coda. In Wolves-Tottenham la squadra di Mourinho arriva da 2 sconfitte e ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite, un rendimento che ha fatto crollare gli Spurs al 6° posto. Anche i Wolves non se la passano bene con 3 sconfitte nelle ultime 4 e oggi sono sfavoriti @3.75 contro gli Spurs dati @2.20.