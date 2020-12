Pronostici Premier League: 16a giornata, nuovamente in campo con Everton-Manchester City. Mercoledì si chiude con Newcastle-Liverpool

Da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre 2020 la Premier League è nuovamente in campo dopo il boxing day con la 16a giornata che inizia col big match Everton-Manchester City. Il grosso delle partite si giocano martedì mentre mercoledì tocca a Tottenham-Fulham e Newcastle-Liverpool.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 16a giornata di Premier League

Crystal Palace-Leicester aprono le ostilità lunedì pomeriggio, con Chelsea-Aston Villa a seguire ma il big match si gioca in serata a Goodison Park con Everton-Manchester City. Nella nostra doppia abbiamo dato fiducia al City in ripresa, anche se l'Everton è lanciatissimo dopo 4 vittorie, al 2° posto. Il City però deve rincorrere e non può permettersi altri passi falsi. L'Everton è senza Allan, Delph, Digne, Gbamin e Richarlison, in dubbio anche Rodriguez. Il City ha vinto gli ultimi 5 precedenti contro i Toffees.

Martedì si giocano altre 5 partite tra cui lo scontro salvezza Burnley-Sheffield United , con gli ospiti ultimissimi e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale (0-2-13). Si affrontano i due peggiori attacchi della Premier (8 gol a testa), potremmo vedere poche reti e un gioco molto accorto vista anche la posta in palio. Under 2.5 ha una quota molto bassa sotto @1.60 (valutate la somma gol asiatica, Under 2.0 @1.84).

Alle 21 dal Old Trafford c'è anche Manchester United-Wolves con gli ospiti che a Santo Stefano hanno bloccato sul pari gli Spurs mentre lo United non è andato oltre il 2-2 sul campo del Leicester. Oggi lo United è favorito @1.60 di quota.

Chiudiamo con le due partite che chiudono il turno mercoledì, ultime sfide dell'anno solare 2020. Alle ore 19 Tottenham-Fulham, con la squadra di Mourinho che ha rallentato pesantemente visto che non vince da 4 turni mentre il Fulham arriva da 4 pareggi fi fila ed è terzultimo, in lotta per la salvezza. I book puntano sugli Spurs @1.55, ma la quota sta salendo. Noi crediamo nella vittoria degli Spurs da valutare anche con l'Asia Handicap -1.0 in quota @2.00 (in caso di vittoria con un solo gol di margine avremo il rimborso).

Alle ore 21 tocca a Newcastle-Liverpool dal St. James' Park. I Reds sono al comando, ma l'1-1 del boxing day in casa contro il West Brom è stato un brutto passo falso per la squadra di Klopp sempre senza van Dijk, Tsimikas, Jota e Gomez, e sono in dubbio anche Matip e Alcantara. Il Newcastle è a centroclassifica e tra campionato e coppa non ha mai vinto nelle ultime 4 partite (3 sconfitte e un pareggio). Il Liverpool ha sempre battuto il Newcastle negli ultimi 5 precedenti e sono in molti ad aspettarsi i 3 punti pieni dopo il passo falso di Santo Stefano. La quota è bassa @1.30 e sta anche calando.