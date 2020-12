Pronostici Premier League: 17a giornata, si torna in campo il 1° dell'anno con Everton-West Ham e Manchester United-Aston Villa. Si continua nel weekend fino al big match Chelsea-Manchester City

Continua il tour de force della Premier League che apre l'anno venerdì con l'inizio della 17a giornata del campionato di calcio inglese che continuerà anche nel weekend fino all'atteso big match Chelsea-Manchester City.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 17a giornata di Premier League

L'1 gennaio 2021 si torna subito in campo con la 17a giornata di Premier League aperta da Everton-West Ham, con la squadra di Ancelotti che ha visto posticipato il big match col City mentre gli Hammers hanno strappato un punto sul campo del Southampton ed sono quotati @4 per la vittoria a Goodison Park.

Venerdì sera anche l’Old Trafford si illuminerà a festa perché il nuovo anno si aprirà con il big match tra due (almeno alla vigilia) inattese protagoniste: Manchester United-Aston Villa. I Red Devils padroni di casa, secondi dietro al Liverpool campione, ospitano i Villans di Dean Smith, quinta forza del torneo, a sei lunghezze dal vertice, ma con una gara da recuperare. I padroni di casa, forti di una tradizione a loro favorevole che parla di 52 successi in campionato rispetto ai soli 13 della formazione di Birmingham, partono nettamente favoriti secondo i quotisti di Microgame che vedono Pogba e compagni vincenti @1,78 contro il @4,32 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a @4,06.L’Over 2.5 @1,50, si fa preferire all’Under, dato @2,40, sebbene entrambe siano reduci da una gara con meno di tre gol. Molta attenzione al 3-1 per lo United, che si gioca @12,50, risultato uscito in ben cinque occasioni quando le due formazioni si sono affrontate a Old Trafford. L’1-0 per il Villa, invece, identico punteggio dell’ultimo blitz in casa del Manchester ma vecchio ormai di 11 anni, pagherebbe @16 volte la posta.

Sabato ci sono altre 4 partite a iniziare da Tottenham-Leeds. Anche gli Spurs hanno visto rinviare la partita di mercoledì contro il Fulham per covid, mentre il Leeds si è rilanciato col 5-0 sul campo del West Brom. La vittoria a Londra però si gioca @4.25.

Altre 3 partite in programma domenica, tra cui il big match Chelsea-Manchester City che vede i Blues sfavoriti @3 anche se giocano in casa a Stamford Bridge. Il City deve recuperare dopo l'avvio da incubo e si gioca @2.35. Negli ultimi 2 precedenti doppio 2-1, sempre per la squadra di casa. Un altro Over 2.5 è l'opzione favorita @1.75.

Il Monday night che chiude la giornata si gioca al St. Mary's Stadium con in campo Southampton-Liverpool. I Reds sono al comando di Premier e si giocano @1.65 contro un Southampton che rimane pericoloso, anche se ha molto calato il proprio rendimento e non vince da 4 giornate (3 pareggi). Sempre Over 2.5 negli ultimi 4 precedenti tra Saints e Reds, un opzione offerta @1.61.