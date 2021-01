Pronostici Premier League: recuperi e 18a giornata dal 12 al 14 gennaio 2021 in Inghilterra. L'Arsenal vuole continuare la rinascita contro il Crystal Palace

In settimana torna in campo anche il campionato di calcio inglese che dopo il tour de force natalizio e di inizio anno, nell'ultimo weekend si è preso una pausa. Dal 12 al 14 gennaio si giocano alcuni recuperi e le prime partite della 18a giornata di Premier League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 18a giornata e recuperi di Premier League

Il 12 gennaio si torna in campo con l'anticipo della 18a giornata di Premier League con Sheffield Utd-Newcastle e Wolves-Everton, ma si gioca anche il recupero della prima giornata tra Burnley-Manchester United. Lo scorso anno il Burnley sorprese tutti col 2-0 all'Old Trafford, ma per questa sfida lo United è nettamente favorito @1.45 nonostante la trasferta. Questa è una stagione molto complicata per il Burnley che ha segnato solo 9 gol in 15 partite. Solo il fanalino di coda Sheffield Utd fa peggio con 8 reti all'attivo. Segnare allo United non sarà facile, considerate il NO GOL Ospite @2.10, quota di valore.

Il 13 gennaio è stata posticipata Aston Villa-Tottenham. Gli Spurs dovrebbero quindi recuperare la 16a giornata, Tottenham-Fulham. La squadra di Mourinho non ha fallito il doppio impegno nelle due coppe nazionali, e ora cerca altri 3 punti anche in campionato. Gli Spurs si giocano sotto @1.40 contro il Fulham che lotta per la salvezza ma al momento è terzultimo, anche se arriva da 4 pareggi di fila.

Il 13 gennaio si giocherà anche Manchester City-Brighton. Tante assenze da entrambe le parti, con City con diversi giocatori out per protocollo covid, mentre il Brighton ha anche diversi infortuni. Si naviga a vista ma i book non hanno dubbi, City favorito sotto @1.20.

Giovedì si chiude con Arsenal-Crystal Palace. I Gunners dopo un avvio da incubo si sono finalmente ripresi con 3 vittorie in campionato, e sono passati anche in FA Cup contro il Newcastle. L'Arsenal si gioca @1.55 per un altra vittoria contro il Crystal Palace tornato a sua volta alla vittoria in questa complicata stagione. Il Crystal Palace non ha mai perso nelle ultime 4 partite contro l'Arsenal (3 pareggi e anche una vittoria qui al Emirates Stadium) e in 6 precedenti su 7 è stato Over 2.5 (media di 4.0 gol totali in questo arco di tempo). Considerate Over 2.5 @1.80 con quota in calo o l'overino (Over 1.5 @1.28) per qualche multipla o raddoppio. Per 1X2 secondo noi i Gunners vinceranno ancora in casa, col Crystal Palace che ha ancora evidenti problemi, ma la quota sotto @1.60 regala davvero poco.