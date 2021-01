Pronostici Premier League: 19a giornata dal 16 al 18 gennaio 2021 in Inghilterra. Liverpool-Manchester United, sfida da titolo. Monday night con Arsenal-Newcastle

Da sabato 16 a lunedì 18 gennaio torna la Premier League con la 19a giornata che ha in Liverpool-Manchester United una sfida che può valere il titolo quest'anno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 19a giornata di Premier League

La 19a giornata di Premier League inizia sabato con le prime 5 partite, tra cui Fulham-Chelsea a Craven Cottage. Il Fulham è caccia di punti salvezza, ed è una macchina da X con 6 pareggi di fila. I Blues dopo un buon avvio sono crollati al 9° posto con 1 solo punto nelle ultime 3 giornate, ma oggi sono favoriti sotto @1.60.

Altre 4 partite si giocano domenica, con Aston Villa-Everton posticipata. In campo nel primo pomeriggio invece Sheffield Utd-Tottenham con gli Spurs chiamati a fare i 3 punti sul campo del fanalino di coda Sheffield he però qui si è sbloccato nell'ultimo turno con l'1-0 sul Newcastle, primo successo stagionale.

Favori dei pronostici tutti per la squadra dei Guardional anche in Manchester City-Crystal Palace. Il City ha vinto le ultime 4 partite e si gioca @1.15 per il pokerissimo, anche se il Crystal Palace in settimana ha già bloccato l'Arsenal sullo 0-0 in trasferta.

Il derby d’Inghilterra, la sfida tra Liverpool-Manchester United, torna a valere il titolo di Premier League. Con le due squadre divise da tre punti in classifica, domenica pomeriggio ad Anfield andrà in scena il confronto numero 131, in tutte le competizioni. Sebbene i Red Devils siano in vantaggio con 54 successi a 41, e attualmente al comando della Premier, sono però gli attuali campioni d’Inghilterra, due soli punti nelle ultime tre uscite in campionato, i grandi favoriti secondo i quotisti di Stanleybet.it: il successo della squadra di Klopp si gioca @1,95 mentre per gli ospiti la quota è quasi raddoppiata @3,60. Piuttosto improbabile il pareggio @3,75.

Lo United ha vinto solo una volta contro i Reds negli ultimi sei confronti diretti, ma attenzione alla cabala: l'ultimo successo ad Anfield si verificò cinque anni fa e anche allora si giocò il 17 gennaio, proprio la data della prossima sfida. Sebbene il Liverpool sia reduce da tre Under consecutivi, una gara con tre o più gol si fa preferire tanto che l’Over 2.5 è dato @1,64 rispetto al @2,13 dell’Under. Il 2-0 per i Reds, punteggio dell’ultimo confronto diretto, è dato a @12 mentre lo 0-1 della squadra di Solskjaer, identico risultato dell’ultimo blitz ad Anfield, pagherebbe @15 volte la posta.

Il Monday night si gioca all'Emirates Stadium e vede di fronte Arsenal-Newcastle. I Gunners si giocano @1.45 e cercheranno di rimettersi in corsa dopo il passo falso nel turno settimanale. Crisi per il Newcastle che tra campionato e coppe non vince da 8 partite (0-2-6). Mai un pareggio nelle ultime 15 sfide tra queste due formazioni, con ben 14 vittorie dell'Arsenal e 1 sola del Newcastle.