Pronostici Premier League: recuperi dal 19 al 21 gennaio 2021 in Inghilterra. Leicester-Chelsea il big match. Liverpool favoritissimo ad Anfield contro il Burnley

Da martedì 19 a giovedì 21 gennaio 2021 torna in campo il campionato di calcio inglese con diversi recuperi di Premier League dove spicca il big match Leicester-Chelsea.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote recuperi di Premier League

Si inizia martedì con due recuperi della 18a giornata, tranne Leeds-Southampton che è stata ulteriormente posticipata. Ci sarà West Ham-West Brom e soprattutto il big match Leicester-Chelsea con quote in equilibrio con gli ospiti @2.40 leggermente favoriti anche se si trovano dietro 6 punti in classifica rispetto al Leicester. Under 2.5 si gioca alto @2.05 di quota anche se 6 degli ultimi 7 precedenti si sono chiusi con meno di 3 gol totali.

Mercoledì si gioca Manchester City-Aston Villa, recupero della prima giornata. Il City è in grande ripresa con 8 vittorie di fila tra coppe e campionato dove la squadra di Guardiola è al 2° posto a -2 dai cugini dello United. L'Aston Villa arriva proprio dal 1-2 contro lo United e ha sempre perso negli ultimi 5 precedenti contro il City con un punteggio complessivo di 2-19. La quota per la vittoria del City è bassa sotto @1.30.

Mercoledì è in campo anche Fulham-Manchester United per la 18a giornata. Lo United è al comando con 37 punti, 25 in più del Fulham che corre per la salvezza ed è terzultimo dopo la sconfitta interna contro il Chelsea dopo 5 pareggi. United favorito sotto @1.60.

Giovedì si chiude con Liverpool-Burnley. I Reds si giocano @1.20 per una vittoria che in campionato manca da 4 giornate (3 pareggi e 1 sconfitta). Le assenze non aiutano Klopp, ma il Liverpool è scivolato al 4° posto a -3 dal comando nella classifica corta della Premier. Il Burnley è a +4 dalla zona rossa ma ha perso 3 delle ultime 4 partite. Attenzione però agli ospiti che lo scorso anno strapparono un pareggio ad Anfield, ma era un altro momento e oggi al Liverpool servono i 3 punti pieni.