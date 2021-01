Pronostici Premier League: 20a giornata dal 26 al 28 gennaio 2021 in Inghilterra. Leicester favorito a Goodison Park. Big match Tottenham-Liverpool, Reds in crisi ma favoriti

Dopo il fine settimana di FA Cup, il calcio inglese torna in campo con la 20a giornata del campionato di Premier League col big match tra Mourinho e Klopp: Tottenham-Liverpool.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 20a giornata di Premier League

La 20a giornata di Premier League inizia martedì 26 gennaio con le prime 4 partite, tra cui West Bromwich Albion-Manchester City. Il City è favorito @1.20 per un altra vittoria, l'11° di fila tra campionato e coppe. Occhio al Gol Si uscito in 4 degli ultimi 5 precedenti e quotato @2.30 oggi.

In campo anche Southampton-Arsenal, due squadre appaiate a centroclassifica. Il Southampton rimane 2 punti avanti ma arriva da una sconfitta mentre i Gunners in campionato sono in striscia positiva da 5 turni e sono favoriti @2.30 con quota in calo.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Altre 4 partite al mercoledì. Da non perdere Everton-Leicester con gli ospiti che arrivano a 3 vittorie e sono al 3° posto con 38 punti, 6 in più dell'Everton 6°, ma vincente in 4 delle ultime 5 partite. Quote in equilibrio con gli ospiti leggermente favoriti @2.60 mentre l'Everton si gioca @2.80 anche se ha vinto gli ultimi 2 precedenti.

In campo anche Chelsea-Wolverhampton. A Lampard non è bastata la vittoria per 3-1 sul Luton in FA Cup, i Blues ripartono con Thomas Tuchel in panchina, e la prima vittoria è quotata @1.60 contro i Wolves che in campionato non vincono da 5 turni.

Giovedì si chiude con Tottenham-Liverpool, big match di giornata. Reds favoriti @2.25 anche se il periodo non è dei migliori dopo le ultime 2 sconfitte tra campionato e coppe. Il Tottenham invece non perde da 7 partite e un altro successo oggi si gioca @3.30.