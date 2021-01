Pronostici Premier League: 21a giornata il 30 e 31 gennaio 2021 in Inghilterra. Big match Arsenal-Manchester United da Under?

Dopo un turno infrasettimanale dove non sono mancate le sorprese, il campionato di calcio inglese torna in campo con la 21a giornata di Premier League col big match Arsenal-Manchester United.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 21a giornata di Premier League

21° turno di Premier League tutto nel weekend. Si inizia con 6 partite al sabato dove segnaliamo subito Manchester City-Sheffield United. Il City è nettamente favorito, in rilancio con 11 vittorie di fila. Lo Sheffield arriva dalla vittoria a sorpresa a Manchester, sponda Old Trafford. La vittoria del City con l'Under tra Crystal Palace-Wolves è la Free Pick che abbiamo dato nel nostro podcast.

Il big match è però Arsenal-Manchester United. Lo United deve farsi perdonare la sconfitta interna contro il fanalino di coda Sheffield, ma i Red Devils non stanno brillando in attacco con sole 7 reti nelle ultime 6 partite di campionato. L'Arsenal ne ha concesse solo 2 nelle ultime 6, quindi potrebbe uscirne una sfida da Under 2.5 con quota interessante intorno @2.00.

Domenica le ultime 4 partite al via col lunch match Chelsea-Burnley. I Blues stanno faticando, occhio alle sorprese con un Burnley in rilancio dopo 2 vittorie a Liverpool e in settimana contro l'Aston Villa. La Doppia Chance X2 a Stamford Bridge è un azzardo ben ripagato @3.40.

Le altre partite sono Leicester-Leeds (1 @1.85 di quota), West Ham-Liverpool (un altra vittoria dei Reds sotto @1.80) e Brighton-Tottenham (Spurs @2.35 ma con quota in salita) con tutte le big favorite, anche se l'impegno più difficile sembra avercelo la squadra di Mourinho che arriva dalla brutta sconfitta interna contro il Liverpool ed è senza Alli, Kane, Lo Celso e Reguilon.