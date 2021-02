Pronostici Premier League: 22a giornata, turno infrasettimanale dal 2 al 4 febbraio, col big match Tottenham-Chelsea. Sfida in bilico, occhio alla X e Under

Subito in campo la Premier League col turno infrasettimanale valido per la 22a giornata del campionato di calcio inglese da martedì 2 a giovedì 4 febbraio quando si giocherà il big match Tottenham-Chelsea.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 22a giornata di Premier League

Il turno inizia martedì sera con Sheffield United-West Bromwich Albion, sfida tra ultima e penultima. Lo Sheffield è in ripresa, ha vinto in casa dello United e ha fatto faticare anche il City, sempre a Manchester. Al contrario il West Brom dopo 2 sconfitte non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Fulham, in un altro scontro salvezza. Il momento sembra migliore per lo Sheffield che gioca anche in casa e potrebbe vincere, una possibilità quotata appena sotto @2.00.

Altre 5 partite al mercoledì, ci concentriamo su Burnley-Manchester City. Dopo 2 vittorie il Burnley ha perso contro il Chelsea. Il City ha preso la testa del campionato a suon di vittorie, 12 di fila tra campionato e coppe per la squadra di Guardiola favorita anche oggi @1.25. All'andata in casa il City vinse 5-0 contro il Burnley, ma questa volta potremmo vedere meno gol. Occhio all'Under 2.5. La quota rimane alta, ma in calo sotto @2.40.

Al giovedì una sola partita, ma si tratta del big match Tottenham-Chelsea. Gli Spurs sono scesi al 6° posto dopo le ultime 2 sconfitte e sono stati agganciati a 33 punti proprio dai Blues in rilancio dopo il 2-0 sul Burnley. All'andata è finita 0-0, anche oggi potremmo vedere una sfida molto tirata da Under 2.5 @1.90 e perché no, anche da X @3.55.