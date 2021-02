Pronostici Premier League: 23a giornata, Manchester City favorito ad Anfield contro il Liverpool. Leeds-Crystal Palace il monday night

Nel fine settimana si gioca la 23a giornata di Premier League e il big match è senza dubbio Liverpool-Manchester City ma c'è anche un Manchester United-Everton da non perdere.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 23a giornata di Premier League

Sabato inizia la 23a giornata di Premier League con 5 partite. La sfida più interessante è Manchester United-Everton. Lo United è favorito sotto @1.60 di quota, al momento è al 2° posto e sfida l'Everton di Ancelotti in 7° posizione ma reduce dal 2-1 sul campo del Leeds. Lo United ha vinto gli ultimi 2 precedenti, entrambi sul campo del inizia.

Sabato c'è anche Burnley-Brighton, due squadre che stanno attraversando un momento diverso, anche se sono separate da soli 2 punti. Il Brighton ha effettuato il sorpasso con le ultime 2 vittorie (tra cui la vittoria a Liverpool) e non perde da 4 turni (3-1-0). Il Burnley invece ha perso le ultime 2. Brighton avanti anche nei precedenti con 2 pareggi e 1 vittoria. La quota sul 2 è in calo @2.20.

Altre 4 partite alla domenica col big match che può valere il titolo: Liverpool-Manchester City. Il City ha vinto 12 partite di fila tra campionato e coppe dopo un avvio complicato si è preso il 1° posto di Premier. Annata difficile anche per Klopp sempre alle prese con molte assenze e reduce dallo 0-1 interno contro il Brighton ed è a -7 dalla testa della classifica. All'andata a Manchester è stato 1-1. Il nostro Dartagnan ha consigliato un altra partita da Under, utilizzando la somma gol asiatica di Bet365: UNDER 2.75 @1.98.

Il turno sarà chiuso da Leeds-Crystal Palace, il monday night da Elland Road. Il Leeds dopo 2 vittorie si è fermato in casa nel 1-2 contro l'Everton ma oggi è favorito in quota @1.90 per il successo contro il Crystal Palace che ha gli stessi punti del Leeds (29) e arriva da 2 vittorie in cui si è ritrovato in attacco. 4 Over 2.5 negli ultimi 5 precedenti contro il Leeds con una media gol di 3.8. Occhio a Over 2.5 anche se la quota regala poco @1.66.