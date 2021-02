Pronostici Premier League: 24a giornata aperta da Leicester-Liverpool. Il City ospita il Tottenham. Doppio monday night con West Ham-Sheffield Utd e Chelsea-Newcastle

Torna il campionato di calcio inglese con la 24a giornata di Premier League al via con un anticipo di lusso al sabato: Leicester-Liverpool, ma si gioca anche Manchester City-Tottenham in serata. Impegni più agevoli alla domenica per United e Arsenal. Lunedì si chiude con un doppio monday night.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 24a giornata di Premier League

La 24a giornata di Premier League inizia sabato col lunch match Leicester-Liverpool. Le Foxes si trovano al terzo posto in classifica, proprio davanti alla squadra di Jurgen Klopp reduce da un periodo nero culminato con le sconfitte contro Brighton e Manchester City. Per i Reds sono due le vittorie nelle ultime nove partite di campionato. E adesso lo scontro diretto contro il grande ex Brendan Rodgers, anche se il Leicester sta vivendo un periodo altalenante. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio contro il Wolverhampton, in precedenza la vittoria sul campo del Fulham e prima ancora la sconfitta contro il Leeds. Le quote favoriscono il Liverpool @2.10 contro il Leicester dato @3.40.

Lo United, secondo in graduatoria, farà visita al West Bromwich, che nelle ultime cinque partite giocate ne ha perse quattro e oggi si gioca fino @10 per la vittoria. L’Arsenal, undicesimo, se la vedrà in casa contro il Leeds che è avanti di un punto. Le quote favoriscono i Gunners @1.83 contro il Leeds @4.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Il big match è però Manchester City-Tottenham, , la super battaglia tra due grandi rivali come Pep Guardiola e José Mourinho. Da quando ha perso 0-2 contro gli Spurs a novembre, il City è rimasto imbattuto nelle successive 14 partite di Premier League: 12 successi e 2 pareggi. Il Tottenham ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Premier (3 pari e 2 k.o.), dopo aver ottenuto quattro successi di fila. I londinesi occupano attualmente l’ottavo posto in classifica con 36 punti all’attivo. Lo Special One dopo aver vinto solo tre dei primi 17 confronti contro Guardiola in tutte le competizioni, ha trovato la vittoria in quattro degli ultimi sette. Un altro successo degli Spurs si gioca però @9.50 questa volta all'Etihad Stadium, col City favorito @1.33.

Chiudono il programma il West Ham che riceve lo Sheffield United in ripresa ma sempre fanalino di coda (e sfavorito @5.25 al Olympic Stadium), e il Chelsea di Tuchel che nel Monday night delle 21 se la vedrà contro il Newcastle. I Blues vincenti si giocano in quota intorno @1.30.

Programma 24a giornata di Premier League:

13.02. 13:30 Leicester City – Liverpool

13.02. 16:00 Crystal Palace – Burnley

13.02. 18:30 Manchester City – Tottenham

13.02. 21:00 Brighton – Aston Villa

14.02. 13:00 Southampton – Wolverhampton

14.02. 15:00 West Bromwich – Manchester United

14.02. 17:30 Arsenal – Leeds

14.02. 20:00 Everton – Fulham

15.02. 19:00 West Ham – Sheffield United

15.02. 21:00 Chelsea – Newcastle