Pronostici Premier League: 25a giornata, derby Liverpool-Everton e Arsenal-Manchester City I big match. Brighton-Crystal Palace il Monday night

Un doppio big match (iverpool-Everton e Arsenal-Manchester City) alla 25a giornata del campionato di calcio inglese che sarà aperta già venerdì da Wolves-Leeds e che si concluderà lunedì con Brighton-Crystal Palace.

25a giornata di Premier League

Il menu si apre con l’anticipo di oggi tra Wolverhampton e Leeds, due formazioni che attualmente occupano, rispettivamente con 30 e 32 punti, posizioni tranquille di classifica, ben lontane dalla lotta per non retrocedere, obiettivo stagionale di entrambe. Sabato alle 13:30 il Chelsea (42 punti) di Tuchel, risalito al 4° posto con 4 vittorie consecutive, cerca continuità in casa del Southampton, reduce da 6 sconfitte consecutive in Premier.

Il big match di domani è sicuramente il derby tra Liverpool ed Everton, formazioni che arrivano alla stracittadina in un periodo non proprio positivo. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive che li ha fatti scivolare al 6° posto (40 punti), mentre i Toffees hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 gare. I Reds hanno pagato fin qui le tante assenze, ma la vittoria in Champions in casa del Lipsia sembra aver ridato entusiasmo all’ambiente. Insomma, sarà un derby accesissimo e che nel recente passato è stato spesso equilibrato, come ha dimostrato il match di andata terminato sul 2-2. Negli ultimi 5 scontri diretti, in tre occasioni la gara è terminata con il punteggio di parità (due volte 0-0), mentre negli altri due casi ci sono state due vittorie per il Liverpool (1-0 e 5-2). Il blasone della gara è innalzato ulteriormente dalla presenza di due allenatori pluridecorati come Klopp e Ancelotti: il bilancio tra i due tecnici è in perfetta parità con 3 successi a testa e 3 pareggi. Le quote favoriscono i Reds @1.45.

Domenica, interessanti anche il derby di Londra tra il sorprendente West Ham (4° a pari punti con il Chelsea a quota 42 punti) e il Tottenham di Mourinho, in programma alle 13:00, e l’impegno del Manchester United, 2° a 10 lunghezze dal City, in casa contro il Newcastle. Il Tottenham vincente si gioca @2.80, leggermente sfavorito in trasferta mentre lo United viaggia sotto @1.30 al Old Trafford.

La sfida più intrigante è però quella delle 17:30 tra Arsenal e Manchester City, che vede di fronte il maestro Guardiola e l’allievo Arteta. Attualmente i Gunners sono decimi in classifica con 34 punti, un bilancio deficitario per quelli che erano gli obiettivi stagionali. È la quarta volta che i due tecnici si trovano di fronte dopo aver lavorato assieme: in 3 occasioni ha vinto il più esperto ex Barcellona, mentre Arteta vanta una sola vittoria, ovvero nella semifinale di FA Cup dell’anno scorso, che è anche l’unica vittoria dei Gunners contro il City negli ultimi 14 scontri in gare ufficiali. I Gunners si giocano @6.50, gli uomini di Guardiola @1.55.

Il turno sarà chiuso lunedì dal monday night Brighton–Crystal Palace. Potremmo vedere poche reti all'Amex Stadium. Il Brighton arriva da 6 Under di fila e ha sempre segnato Under nelle ultime 3 sfide contro il Crystal Palace che è rimasto a secco nelle ultime 2 partite. L'Under 2.5 si gioca @1.72.

