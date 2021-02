Pronostici Premier League: 26a giornata col big match Chelsea-Manchester United. Il monday night è Everton-Southampton

Premier League inglese che giunge alla 26ª giornata e si apre sabato con quattro anticipi anche se la sfida più attesa è Chelsea-Manchester United.

Pronostici e quote 26a giornata di Premier League

Si inizia con Manchester City-West Ham. I ragazzi di Guardiola sono primi con 59 punti, +10 sui cugini dello United, ma se la dovranno vedere con la rivelazione della stagione, il West Ham di David Moyes che attualmente è 4° con 45 punti e negli ultimi 10 turni di Premier ha perso solo una volta. Il City è però favorito @1.25 oggi.

Domenica si prospetta scintillante la sfida delle 13:00 tra il Leicester-Arsenal. Il Leicester, 3° ma a pari punti con lo United , appena eliminato a sorpresa dall’Europa League è leggermente favorito @2.50 contro l’Arsenal attualmente a 34 punti e una sola vittoria nelle ultime 5 giornate.

Tottenham-Burnley. lle 15:00 il Tottenham di José Mourinho se la vedrà col Burnley. Lo Special One non se la passa benissimo con gli Spurs scivolati in 9ª posizione, tanto che sui social sta spopolando tra i tifosi l’hashtag #JoseOut, nonostante comunque il Tottenham sia ancora in corsa in Europa League e in finale di Carabao Cup. La vittoria Spurs si gioca appena sotto @1.60.

Sheffield United-Liverpool. Il Liverpool, campione in carica e reduce da quattro sconfitte consecutive, sarà di scena in trasferta contro il fanalino di coda Sheffield United, un appuntamento da non sbagliare per gli uomini di Klopp quotati @1.40.

Il big match è Chelsea-Manchester United. È un periodo particolarmente positivo per i Blues di Thomas Tuchel che, nell’andata degli ottavi di Champions, hanno ottenuto l’importantissima vittoria in casa dell’Atletico Madrid, mentre in campionato sono reduci da 5 vittorie consecutive e un pari, quello dell’ultimo turno in casa del Southampton: da quando è arrivato l’allenatore tedesco i Blues non hanno mai perso. Anche i ragazzi di Solskjaer sono in serie positiva da diverse settimane, ma qualche pareggio di troppo ha costretto i Red Devils a perdere contatto con il City, che ha preso il largo portandosi a +10. All’andata, la sfida dell’Old Trafford si è conclusa con il punteggio di 0-0, mentre lo scorso anno a Stamford Bridge furono i Red Devils ad imporsi per 2-0. Negli ultimi 10 precedenti, il bilancio è nettamente a favore dello United con 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi. Le quote favoriscono i padroni di casa @2.25 contro lo United offerto @3.40.

Il turno sarà chiuso dal monday night Everton-Southampton. La squadra di Ancelotti si gioca @2.20 per un altra vittoria dopo il successo nel derby col Liverpool, e cercherà di vendicare l'andata perdente sul campo del Southampton.

Programma 26a giornata di Premier League:

27.02. 13:30 Manchester City – West Ham

27.02. 16:00 West Brom – Brighton

27.02. 18:30 Leeds – Aston Villa

27.02. 21:00 Newcastle – Wolves

28.02. 13:00 Crystal Palace – Fulham

28.02. 13:00 Leicester – Arsenal

28.02. 15:00 Tottenham – Burnley

28.02. 17:30 Chelsea – Manchester Utd

28.02. 20:15 Sheffield Utd – Liverpool

01.03. 21:00 Everton – Southampton