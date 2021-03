Il momento difficile del Liverpool è finalmente alle spalle? Lo scopriremo giovedì ad Anfield dove arriva il Chelsea per il big match della 29a giornata in campo già dal 2 marzo con le prime sfide.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 29a giornata di Premier League

La 29a giornata di Premier League prenderà il via martedì 2 marzo con Manchester City-Wolverhampton col City che mantiene il primato in campionato e in particolare in casa è quasi perfetto con un record di 10-2-1, 27 gol segnati e solo 8 concessi. All'andata è stato 2-1 per gli uomini di Guardiola sul campo dei Wolves. City chiaramente favorito intorno @1.20.

Altre 3 partite al mercoledì, tra cui Sheffield United-Aston Villa. Padroni di casa sempre più ultimi dopo le ultime 4 sconfitte in cui hanno segnato un misero gol, e candidati principali alla retrocessione in Championship. Ne potrebbe approfittare l'Aston Villa che nonostante diverse assenze è andata a vincere 1-0 sul campo del Leeds e potrebbe fare risultato anche in questa trasferta. Valutate il 2 fisso @2.15, o in alternativa la doppia chance X2 intorno @1.30 per le vostre doppie o multiple.

Le ultime 2 partite si giocano giovedì. Più che West Brom-Everton siamo interessati al big match Liverpool-Chelsea. Finalmente la striscia perdente dei Reds si è interrotta col 2-0 dello scorso turno sul campo del fanalino di coda Sheffield. Il Chelsea ha un pò rallentato con gli ultimi 2 pareggi ma di fatto i Blues non perdono da 10 partite e rimangono al 5° posto, un punto avanti al Liverpool che all'andata passò a Londra. In questa sfida di ritorno potremmo anche vedere una X che stuzzica in quota @3.60 anche se i book favoriscono il Liverpool intorno @2.30 mentre i Blues si giocano @3.20. Attesa una partita da Over 2.5 ma per nulla scontata, e lo vediamo anche dalla quota ijn crescita fino @1.80. Più facile vedere entrambe le squadre a segno per un Gol Si @1.66. Un Risultato Esatto che piace molto è proprio l'1-1 offerto @7.50 di quota.