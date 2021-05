Da venerdì 30 aprile e fino a lunedì 3 maggio, con un doppio monday night, si gioca la 34a giornata di Premier League e a 4 turni dalla fine il Manchester City può già laurearsi campione del campionato di calcio inglese. Molto dipenderà anche dal big match Manchester United-Liverpool.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 34a giornata di Premier League

La 34ª giornata di Premier League si apre con l’anticipo di venerdì sera tra Southampton-Leicester, con gli ospiti che in settimana hanno battuto il Crystal Palace 2-1 consolidando il terzo posto in classifica con 62 punti. All'andata vittoria di misura (1-0) in casa per le Foxes favorite @1.90 anche oggi.

Sabato nel lunch match sul campo del Crystal Palace tocca al Manchester City capolista, reduce dall’importantissima rimonta in casa del PSG mercoledì sera in Champions League. I Citizens, con 10 punti di vantaggio sul Manchester United, in caso di bottino pieno, e concomitante sconfitta dei “cugini”, potrebbero festeggiare il titolo con quattro partite di anticipo. La vittoria della squadra di Guardiola si gioca @1.33.

Alle 18:30, fari puntati sul Chelsea, che dopo l’ottimo pari (1-1) a Madrid, sarà impegnato nel derby col Fulham, ma con la testa probabilmente sarà già al ritorno delle semifinali di Champions, in programma mercoledì 5 maggio. In ogni caso i Blues sono favoriti @1.45 per la vittoria anche in campionato a Stamford Bridge dove nelle ultime prestazioni hanno un pò rallentato.

Dopo aver battuto l’Arsenal in trasferta, l’Everton di Carlo Ancelotti (8° con 52 punti) si giocherà le rimanenti chance di qualificazione alla Champions League, da favorito @2.00 di quota, ospitando l’Aston Villa.

A proposito dei Gunners, Arteta e soci saranno di scena domenica alle 15:00 in casa del Newcastle, che viene da una striscia positiva di quattro turni quindi attenzione a sottovalutare i padroni di casa anche se le quote li vedono sfavoriti @3.50 mentre l'Arsenal si gioca @2.05 (la quota sta salendo).

Il Tottenham ospiterà alle 20:15 il fanalino di coda Sheffield United con l’obiettivo di agganciare il treno europeo in una partita da non fallire per gli Spurs che infatti sono favoriti @1.30.

Passiamo al big match, Manchester United-Liverpool. All’Old Trafford va in scena lo scontro d’alta quota tra i padroni di casa dello United, attualmente a quota 67 (-10 dalla vetta), e il Liverpool campione in carica che attualmente è fuori da tutto, ma con 54 punti si trova a sole quattro lunghezze dal quarto posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League. Un imperativo provarci, per Klopp e soci, altrimenti la stagione si chiuderebbe in maniera assai fallimentare. Quest’anno, le due formazioni si sono già incontrate due volte: nel match di andata di campionato, conclusosi con il risultato di 0-0 ad Anfield, poi ai 16esimi di finale di FA Cup, con vittoria da parte dei “Diavoli Rossi” per 3-2. I bookmakers sono orientati sui Reds leggermente favoriti @2.50 mentre lo United (che arriva dal 6-2 in Europa League rifilato alla Roma) si gioca @2.75. Leggermente favorita anche l'ipotesi Over 2.5 @1.80 rispetto all'Under 2.5 che si gioca @2.00, ma davvero vedremo tante reti in questa partita?

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE

30.04. 21:00 Southampton-Leicester

01.05. 13:30 Crystal Palace-Manchester City

01.05. 16:00 Brighton-Leeds

01.05. 18:30 Chelsea-Fulham

01.05. 21:00 Everton-Aston Villa

02.05. 15:00 Newcastle-Arsenal

02.05. 17:30 Manchester Utd-Liverpool

02.05. 20:15 Tottenham-Sheffield Utd

03.05. 19:00 West Brom-Wolves

03.05. 21:15 Burnley-West Ham