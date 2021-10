Pronostici Premier League: 7a giornata, lo United di Cr7 ospita l’Everton di Benitez. Big match Liverpool-Manchester City, Klopp contro Guardiola

Arriva un altro turno del campionato di calcio inglese aperto dall'anticipo Manchester United-Everton. La sfida più interessante della 7a giornata di Premier League è però certamente il posticipo di domenica sera, Liverpool-Manchester City.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Premier League

MANCHESTER UTD-EVERTON

Dopo la vittoria al fotofinish di UCL, la squadra torna in Premier League contro l'Everton al momento a pari punti in campionato (13), ma VANTA uno score positivo dato che non ha perso contro i Merseysiders in 11 degli ultimi 12 incontri all'Old Trafford (6 vittorie, 5 pareggi). I "Red Devils" sembrano faticare più del dovuto ad Old Trafford, dato che non sono riusciti a mantenere la rete inviolata in otto partite casalinghe consecutive di PL (la striscia più lunga di questo tipo dal 1970) e hanno subito le ultime otto sconfitte di PL in casa.

L’ Everton di Benitez sta disputando un buon torneo, soprattutto in casa, dato che lontano da Liverpool solo quattro punti su 13 e a Manchester ha vinto solo due degli ultimi 29 scontri diretti di PL. Contro il Norwich ultimo classificato, l'Everton ha segnato 2+ gol per la quinta partita di PL in questa stagione, il che li rende il terzo miglior attacco: tendono poi a segnare durante i secondi tempi, dato che il 75% dei gol totali sono arrivati proprio in questo periodo.

Scartiamo l’1 FISSO per il poco valore della quota e proviamo la MULTIGOL OSPITE 1-2 che vale @1.83 SISAL

BURNLEY-NORWICH

Periodo negativo per il Burnley: la sua striscia di partite senza vittorie di campionato è infatti arrivata a nove (2 pareggi, 7 sconfitte) e affronta il Norwich fanalino di coda in una sfida salvezza. La trasferta di Leicester ha lasciato l’amaro in bocca, perché dopo aver trovato il vantaggio per due volte, il VAR ha annullato un gol vincente dei Clarets negli ultimi istanti della gara (2-2 contro il Leicester). Quella partita ha inoltre evidenziato la loro incapacità di mantenere un vantaggio in questa stagione: finora hanno perso dieci punti in campionato dopo un vantaggio iniziale (2 pareggi, 2 sconfitte dopo aver aperto le marcature).

Il Norwich City potrebbe essere l’avversario perfetto per tornare alla vittoria, dato che gli ospiti vengono dal loro peggior inizio di stagione di sempre dopo sei sconfitte di PL. Lo score dei “canarini” è pessimo, dato che hanno vinto solo una delle ultime 18 trasferte di campionato (3 pareggi, 14 sconfitte), subendo 2+ gol nelle ultime otto e stanno cercando di evitare la settima sconfitta consecutiva in quest'ultima trasferta.

In un match troppo importante per entrambe, consigliamo la COMBOCHANCE X O GOL che vale @1.50 SISAL.

CHELSEA-SOUTHAMPTON

La sconfitta per 1-0 del Chelsea in Premier League contro il Manchester City ha rallentato la corsa dei “blues” verso i piani alti della classifica e la sconfitta di mercoledì a Torino denota ancora alcuni problemi: mancheranno ancora pedine importanti quali Kantè, Mount e Pulisic e dovranno fare di necessità virtù. Perdere contro i “Saints” evitarebbe la terza sconfitta consecutiva ufficiale (nei 90 minuti) della stagione, cosa che non si verifica da settembre/ottobre 2002!

Non sarà comunque semplice, dato che negli ultimi scontri diretti il Chelsea ha vinto in una sola occasione.

A caccia della prima vittoia in PL, il Southampton ha ottenuto risultati importanti, come i due pareggi contro le due formazioni di Manchester, ma faticano in zona gol: finora solo Wolverhampton Wanderers e Norwich City hanno segnato meno dei quattro gol del Southampton in campionato.

Il Chelsea non segna da due partite consecutive e qui deve tornare a farlo: inoltre gli ospiti non hanno ancora subito gol nei primi 45’ in trasferta e potrebbe trovare la prima delusione a Stamford Bridge: 1 PRIMO TEMPO vale @1.88 GOLDBET.

LEEDS-WATFORD

Il Leeds United sta ancora cercando la sua prima vittoria dopo sei turni di Premier League, in una stagione inferiore al netto della scorsa: non è mai accaduto che la squadra di Ellan Road non trovasse i tre punti nelle prime 7 di un campionato e dovrà farlo qui. Da migliorare la fase difensiva, dato che i "Whites" non hanno ancora mantenuto la rete inviolata finora in PL, e poiché non hanno mai mantenuto la rete inviolata nei dieci precedenti scontri diretti casalinghi, il Leeds potrebbe aver bisogno di 2+ gol per vincere questo incontro.

Dopo un inizio negativo, gli ospiti sono riusciti a raccogliere quattro degli ultimi sei punti disponibili, ottenendo l’ultimo pareggio nell’ultimo turno in casa contro il Newcastle.

La vittoria per 3-1 contro gli altri “novellini” del Norwich nell'ultima trasferta del Watford ha posto fine a una striscia di otto sconfitte consecutive in trasferta nella massima serie. Sono le due squadre più fallose di PL ed essendo a caccia di punti, potrebbero regalare un match “aggressivo”: L’OVER 3.5 cartellini vale @1.72 BET365.

WOLVES-NEWCASTLE

Il Wolves è reduce da una vittoria fondamentale in Premier League (PL) in trasferta in casa del Southampton (1-0) nell’ultimo turno ed è solo la seconda ottenuta fin qui. I “lupi” ospiteranno un Newcastle in situazioni disperate di classifica, anche se hanno perso una sola della ultime 4: i Wolves hanno anche perso le ultime quattro partite casalinghe complessive di PL (l'ultima sequenza più lunga, da nove, risale al periodo tra gennaio e aprile 2012), e non hanno ancora segnato un gol nel primo tempo in questa stagione di PL.

Il Newcastle è ancora senza vittorie dopo sei giornate di questa stagione 2021/22 di Premier League (3 pareggi, 3 sconfitte) e sembra subire troppe reti (14), che li rende la seconda peggior difesa dietro solo al Norwich.

Durante le prime sei partite di PL, gli ospiti non sono riusciti a registrare una sola rete inviolata e finora hanno subito 2,32 gol in media a partita durante quel periodo, motivo per cui i “gialloneri” potrebbe tornare a segnare nel primo tempo 1.72@BET365, mentre la MULTIGOL CASA 1-2 vale @1.62 SISAL.

BRIGHTON-ARSENAL

Il Brighton dopo l’1-1 con il Crystal Palace, si trova clamorosamente a quota 13 punti, miglior inizio di PL di sempre. Hanno perso in una sola occasione, contro l’Everton e in casa ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di PL (1 pareggio). La difesa sembra essere il punto di forza, in quanto finora ha mantenuto sette reti inviolate in casa nel 2021: solo Manchester City e Chelsea hanno fatto di meglio con nove a testa.

Arriverà a Brighton un Arsenal motivato in cerca di punti, dopo la vittoria nel derby del Nord di Londra contro i rivali del Tottenham: nonostante non siano riusciti a segnare nelle prime due trasferte di PL, la vittoria dei "Gunners" contro il Burnley nell'ultima trasferta ha portato a nove le loro vittorie nelle ultime 15 partite fuori casa di PL (2 pareggi, 4 sconfitte), un record migliorato solo dal Liverpool (dieci) e dal Manchester City (13).

Questa sequenza è iniziata con una vittoria per 1-0 in casa del Brighton lo scorso dicembre, come parte di una doppia di campionato la scorsa stagione sui padroni di casa, dopo che non aveva vinto neanche uno dei precedenti cinque testa a testa di Premier League (2 pareggi, 3 sconfitte). Planetwin offre la quota del GOL @1.72, in un match che dovrebbe essere equilibrato fino alla fine.

TOTTENHAM-ASTON VILLA

Dopo tre sconfitte consecutive, gli Spurs tornano a giocare davanti ai propri tifosi per cercare punti importanti: infatti, i soli 9 conquistati in 6 match sono troppo pochi per una formazione di questo calibro. Hanno subito inoltre 9 reti nelle ultime 3 di PL e andrà sistemata la fase difensiva, dato che qui arriva un A.Villa reduce dalla vittoria di Old Trafford. Potrà essere un vantaggio incontrare i “Villans” qui, dato che hanno perso due partite su tre in trasferta, mentre il Tottenham ha ottenuto 6 punti proprio a Londra.

Ancora alla ricerca del primo gol, gli Spurs si affidano al proprio bomber Harry Kane, bisogno di sbloccarsi anche in Premier: un suo gol paga @1.90 BET365.

WEST HAM-BRENTFORD

I londinesi arrivano dalla positiva striscia di 3 vittorie consecutive in tutte le competizioni e dovranno migliorare lo score casalingo che vede 4 punti ottenuti in casa sui 13 totali. Sono super favoriti per la vittoria finale (1.75@EUROBET) e incontrare il Brentford ora potrebbe regalare punti importanti.

Le “api” hanno vinto una sola delle ultime 5 di PL, anche se in trasferta sono ancora imbattuti (1V:2P): la gran rimonta ai danni del Liverpool ha garantito un punto insperato per gli ospiti nell’ultimo turno e potranno essere fiduciosi anche qui.

L’esito ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO paga @1.80 WILLIAMHILL.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY

Chiude il turno di Premier League il big match tra Liverpool e Manchester City, due squadre che si sono date e si daranno battaglia per la conquista del primo posto: guidano i “reds” capolisti a 14 punti, mentre il City insegue a 13, grazie alla vittoria contro il Chelsea.

Il Liverpool in casa ha vinto in tre occasioni e pareggiato solo contro i “blues” mettendo a segno la bellezza di 9 reti in 4 match: dovranno riscattare il pareggio di Brentford, dopo la grande vittoria di Oporto.

La squadra di Guardiola viene dalla delusione del Parco dei Prinicipi di Martedì, anche se la prestazione è stata positiva: recentemente è arrivato un pareggio inaspettato in casa contro i “Saints” e non hanno possibilità di sbagliare questa partita. Gli attacchi di entrambe sono stratosferici e consigliamo l’esito OVER 2.5 che vale @1.72 BET365.

