Pronostici Premier League 34a giornata, in Inghilterra nel weekend si gioca un turno aperto dal big match Arsenal-Manchester United e che continuerà fino a domenica sera con Liverpool-Everton. Non manca l’appuntamento col posticipo del lunedì, il consueto Monday Night di Premier che questa volta vedrà di fronte Crystal Palace-Leeds.

Pronostici Premier League 34a giornata: si inizia col big match Arsenal-Manchester United

Arsenal-Manchester United, rispettivamente al quinto e sesto posto e separate da soli 3 punti (i Gunners, però, hanno una partita in meno). I padroni di casa, che dopo 3 sconfitte consecutive si sono risollevati grazie al rocambolesco successo per 2-4 in casa del Chelsea, cercano il sorpasso sul Tottenham di Conte, frenato dal Brighton in casa nell’ultimo impegno di campionato (0-1).

Anche i Red Devils, che intanto hanno ufficializzato l’accordo con Erik ten Hag, che sarà il nuovo allenatore a partire dal 1° luglio, sognano ancora di agguantare l’ultimo posto a disposizione per l’accesso alla prossima Champions League, nonostante nelle ultime 5 partite abbiano collezionato solamente 7 punti. Nel match d’andata vittoria per 3-2 degli uomini di Rangnick.

Pronostici Premier League 34a giornata: prosegue il duello a distanza tra Manchester City e Liverpool

Sabato il Manchester City ospita il Watford, al penultimo posto e lontano 7 punti dalla zona salvezza. Partita non particolarmente complicata, dunque, per i ragazzi di Guardiola, che nella sfida d’andata hanno liquidato in trasferta i loro avversari con un netto 1-3.

Poco più di due ore dopo, la compagine di Antonio Conte, il Tottenham, dovrà invece difendere il quarto posto in casa del Brentford, stabile a metà classifica con 39 punti. Kulusevski e compagni dovranno guardarsi le spalle dall’Arsenal, specie dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Brighton (0-1), che ha interrotto un momento positivo che durava da oltre un mese. Secondo noi gli Spurs torneranno a fare bottino pieno sempre battuto negli ultimi 3 scontri diretti (2-0 all’andata) e contro cui non hanno mai perso (5 vittorie e 1 pareggio). Prendiamo quindi VITTORIA TOTTENHAM @1.90.

Domenica il Liverpool ospiterà l’Everton ancora in piena corsa salvezza, ma galvanizzato dai 4 punti conquistati negli ultimi 2 incontri. I ragazzi di Klopp, che nelle ultime 5 partite hanno ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio (nello scontro diretto contro il Manchester City), non hanno alcuna intenzione di abbandonare il sogno Premier League e sperano, a tal proposito, di ripetere la prestazione esibita nel derby d’andata, quando si imposero in trasferta per 1-4.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Quote 1×2

Arsenal – Manchester United 2,10 3,45 3,45

Leicester – Aston Villa 2,80 3,30 2,55

Manchester City – Watford 1,11 9,25 22

Norwich – Newcastle 3,55 3,30 2,10

Brentford – Tottenham 4,00 3,65 1,87

Brighton – Southampton 2,15 3,20 3,55

Burnley – Wolves 2,75 3,05 2,75

Chelsea – West Ham 1,53 4,25 6,00

Liverpool – Everton 1,19 7,00 14

Crystal Palace – Leeds 2,00 3,60 3,45

Premier League 21/22

Manchester City 1,40

Liverpool 2,75

Chelsea 1.000

Retrocessa Premier League 2021/22

Burnley Retrocessa S/N 1,80 1,90

Everton Retrocessa S/N 2,40 1,50

Leeds United Retrocessa S/N 7,00 1,06

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,04

Son Heung Min 10

Jota, Diogo 33

Kane Harry 40

Ronaldo C 40

Mane, Sadio 50

