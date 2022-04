Pronostici Premier League 35a giornata, vediamo le sfide che ci attendono questo fine settimana nel campionato di calcio inglese che si concluderà col monday night Manchester United-Brentford.

Pronostici Premier League 35a giornata: gli anticipi di sabato

Sarà la sfida tra Newcastle-Liverpool, in programma sabato alle 13:30, ad aprire la giornata numero 35 di Premier League. I ragazzi di Klopp, reduci dalla vittoria per 2-0 in Champions League con il Villarreal e in grado di conquistare 13 punti negli ultimi 5 incontri in campionato, cercano il successo per superare momentaneamente il Manchester City in classifica. Il Newcastle però si presenta a questa sfida dopo 4 successi consecutivi che gli hanno consentito di portarsi al nono posto.

Alle 18:30 scende in campo proprio il Manchester City in casa del Leeds, a +5 dalla zona salvezza. Dopo lo spettacolare 4-3 nella semifinale d’andata di Champions League, contro il Real Madrid, gli uomini di Guardiola vogliono proseguire questo momento positivo, per evitare di perdere il primato della classifica.

Pronostici Premier League 35a giornata: i big match di domenica

Domenica, alle 15:00, scende in campo il Chelsea, terza forza del campionato, in casa dell’Everton, al terzultimo posto in classifica, dopo che nel mese di aprile ha conquistato solamente 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte). I Blues, a +8 sul quinto posto e reduci dal pareggio di giovedì (1-1) contro il Manchester United, vogliono conquistare i 3 punti per assicurarsi quasi matematicamente l’accesso alla prossima Champions League.

Champions League tutt’altro che scontata per Antonio Conte, che affronta allo stesso orario il Leicester, che ha pareggiato 1-1 contro la Roma nella semifinale d’andata della Conference League. Il Tottenham, che nelle ultime due partite ha conquistato solamente un punto, si trova ora a -2 dal quarto posto, ora occupato dall’Arsenal. Le foxes potrebbero pagare l’impegno di Conference League e gli Spurs potrebbero approfittarne anche se la quota @1.45 è di poco valore.

Pronostici Premier League 35a giornata: monday night United-Brentford

Chiude la giornata di campionato la sfida tra Manchester United-Brentford, che si disputerà lunedì alle ore 21:00. Dopo il pareggio contro il Chelsea, Pogba e compagni sono praticamente costretti a dire addio alla prossima Champions League: i Red Devils, infatti, si trovano ora a -5 dal quarto posto, ma hanno 2 partite in più rispetto ad Arsenal e Tottenham.

Il Brentford è in un buon momento visto che non perde da 4 turni di campionato (3 vittorie seguite dal recente 0-0 con cui ha bloccato il Tottenham) ed è tranquilla al 12° posto. All’Old Trafford puntiamo la VITTORIA UNITED @1.77 che secondo noi non falliranno questo appuntamento, sperando in un risultato simile a quello dell’andata, il 3-1 di Ronaldo e compagni al Brentford Community Stadium.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Quote 1×2

Newcastle – Liverpool 7,50 5,00 1,38

Aston Villa – Norwich 1,38 5,00 7,75

Southampton – Crystal Palace 2,35 3,30 3,00

Watford – Burnley 2,65 3,25 2,70

Wolves – Brighton 2,70 3,05 2,80

Leeds – Manchester City 8,75 5,75 1,30

Everton – Chelsea 4,75 3,70 1,75

Tottenham – Leicester 1,40 5,00 6,75

West Ham – Arsenal 4,50 3,80 1,77

Manchester United – Brentford 1,75 3,85 4,50

Premier League 21/22

Manchester City 1,40

Liverpool 2,75

Retrocessa Premier League 2021/22

Burnley Retrocessa S/N 2,60 1,43

Everton Retrocessa S/N 2,10 1,65

Leeds United Retrocessa S/N 4,50 1,16

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,02

Son Heung Min 18

Ronaldo C 35

Jota, Diogo 40

Mane, Sadio 50

Kane Harry 75