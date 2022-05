Pronostici Premier League 36a giornata, nel fine settimana si gioca il campionato di calcio inglese. Vi diamo una free pick sul big match di sabato: Liverpool-Tottenham.

Pronostici Premier League 36a giornata: le partite di sabato

Sabato alle ore 16:00, si apre la giornata numero 36 di Premier League, con la sfida tra Brentford-Southampton, entrambe a 40 punti e vicine alla salvezza matematica.

Allo stesso orario il Chelsea, che nelle ultime 4 partite ha conquistato solamente 4 punti (2 sconfitte, 1 vittoria, 1 pareggio), ospita i Wolves che, a -3 dal West Ham (e con una partita in meno), sognano ancora un posto nella prossima Conference League. I Blues hanno bisogno dei 3 punti, per non dover sentire il fiato sul collo di Arsenal e Tottenham.

E proprio la squadra di Antonio Conte sarà ospite del Liverpool alle 20:45. I Reds, a -1 dalla vetta e galvanizzati dall’accesso alla prossima finale di Champions League, non vogliono interrompere la propria striscia positiva, che li ha portati a conquistare 13 punti nelle ultime 5 partite di Premier League. Il Tottenham, che nell’ultimo turno, battendo il Leicester 3-1, ha riscattato i 2 passi falsi con Brighton e Brentford, sa che non può permettersi ulteriori stop per non dire definitivamente addio all’obiettivo Champions League. All’andata è finita 2-2, 3° scontro diretto di fila con entrambe le squadre a segno e noi consigliamo GOL SI @1.76.

Pronostici Premier League 36a giornata: le sfide di domenica

Nel pomeriggio di domenica, in contemporanea alle ore 15:00 si giocano Arsenal-Leeds, Leicester-Everton e Norwich-West Ham.

Chiude il turno, domenica alle 17:30, la capolista Manchester City, che ospita un Newcastle a metà classifica ma reduce da 4 successi nelle ultime 5 partite. La squadra di Guardiola, traumatizzata dalla sconfitta di Madrid, dovrà cercare di risollevarsi subito per non veder sfumare anche l’obiettivo Premier a un passo dal traguardo.

Tutte le quote sul campionato di calcio inglese

Quote 1×2

Brentford – Southampton 2,20 3,45 3,25

Burnley – Aston Villa 3,00 3,30 2,40

Chelsea – Wolves 1,35 5,00 9,00

Crystal Palace – Watford 1,67 3,90 5,00

Brighton – Manchester United 2,80 3,35 2,50

Liverpool – Tottenham 1,45 4,75 6,25

Arsenal – Leeds 1,42 5,00 6,75

Leicester – Everton 2,60 3,25 2,75

Norwich – West Ham 4,50 3,80 1,77

Manchester City – Newcastle 1,17 7,50 16

Premier League 21/22

Manchester City 1,40

Liverpool 2,75

Retrocessa Premier League 2021/22

Brentford Retrocessa S/N 75 1,00

Burnley Retrocessa S/N 3,25 1,28

Everton Retrocessa S/N 2,75 1,38

Leeds United Retrocessa S/N 2,25 1,55

Southampton Retrocessa S/N 75 1,00

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,07

Son Heung Min 8,00

Ronaldo C 25

Kane Harry 75

Jota, Diogo 75

