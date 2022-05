Pronostici Premier League 37a giornata, il campionato di calcio inglese è in campo tutto domenica in questi ultimi turni, ad eccezione del Monday Night Newcastle-Arsenal (su cui si concentra la nostra free pick) e di Southampton-Liverpool in campo martedì sera. Sabato spazio alla finale di FA Cup, Liverpool-Chelsea, di cui abbiamo già parlato qui.

Pronostici Premier League 37a giornata: le partite più interessanti

La penultima giornata di Premier League si apre subito con la sfida Tottenham-Burnley, che mette in palio punti pesantissimi per la lotta Champions, visto che gli Spurs di Antonio Conte sono attualmente quinti, ma ad un solo punto dall’Arsenal dopo aver vinto lo scontro diretto di ieri sera con un netto 3-0 (doppietta di Kane e rete di Son). Gli ospiti, però, occupano il quart’ultimo posto e non hanno alcuna intenzione di retrocedere. Insomma, sarà una partita molto calda dal punto di vista agonistico, così come lo sarà anche quella dei Gunners, seppur in casa di un Newcastle ormai salvo.

Sarà forse l’ultima occasione per il Liverpool di agganciare il Manchester City, che guida la classifica a +3: i Citizens faranno visita al West Ham, che con 55 punti è in piena lotta per la Conference-Europa League e in questa stagione ha eliminato la squadra di Guardiola dalla Coppa di Lega, seppur ai rigori; i Reds, invece, fanno visita al Southampton, che non ha ormai granché da chiedere alla stagione.

Pronostici Premier League 37a giornata: free pick Newcastle-Arsenal

Proprio di Newcastle-Arsenal vogliamo parlare per la nostra Free Pick. Il pesante ko contro gli Spurs ha complicato i piani dei Gunners che devono difendere la 4° posizione, l’ultima valida per tornare in Champions League. Newcastle demotivato, arriva da 2 sconfitte, non ha più nulla da chiedere alla stagione e affronta il 3° top team consecutivo dopo lo 0-1 contro il Liverpool e lo 0-5 in casa del City nell’ultimo turno.

Prima della sconfitta contro il Tottenham, l’Arsenal aveva vinto 4 partite di fila e all’andata si è imposta 2-0 contro il Newcastle. Di fatto i Gunners hanno SEMPRE vinto negli ultimi 6 precedenti di campionato contro il Newcastle che non ha MAI segnato nelle ultime 5. Prendiamo la VITTORIA ARSENAL @1.90 in una partita da non sbagliare anche se siamo a St. James’ Park.

3

Tutte le quote sul calcio inglese

Quote 1×2

Tottenham – Burnley 1,33 5,50 8,25

Aston Villa – Crystal Palace 2,05 3,50 3,60

Leeds – Brighton 2,65 3,50 2,55

Watford – Leicester 3,55 3,70 2,00

West Ham – Manchester City 7,50 5,25 1,37

Wolves – Norwich 1,45 4,50 7,25

Everton – Brentford 2,05 3,55 3,50

Newcastle – Arsenal 4,00 3,65 1,85

Southampton – Liverpool 7,00 5,25 1,35

Premier League 21/22

Manchester City 1,05

Liverpool 9,00

Retrocessa Premier League 2021/22

Burnley Retrocessa S/N 2,25 1,57

Everton Retrocessa S/N 13 1,00

Leeds United Retrocessa S/N 1,70 2,00

Ultima Classificata Premier League 2021/22

Norwich 1,11

Watford 5,50

Capocannoniere Premier League 2021/22

Salah Mohamed 1,40

Son Heung Min 2,75

Ronaldo C 50

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!