Pronostici Premier League 38a giornata, domenica 22 maggio si gioca l’ultima giornata del campionato di calcio inglese. Chi vincerà il titolo? Il Manchester City ha il destino nelle proprie mani.

Pronostici Premier League 38a giornata: sfida a distanza per il titolo

In Premier League è la giornata dei verdetti, a partire da chi porterà a casa il titolo di Campione d’Inghilterra. I favori del pronostico sono tutti dalla parte del Manchester City, che ospita un Aston Villa tranquillo a centro classifica e reduce da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite. Gli uomini di Guardiola arrivano dal pareggio esterno in rimonta della scorsa settimana contro il West Ham (2-2).

Nella sfida a distanza impegno semplice per il Liverpool che ospita il Wolverhampton, ottavo in classifica e senza più alcuna motivazione. I Reds sono reduci dalla conquista della FA Cup e sono già in finale di Champions League. La squadra di Klopp è un meccanismo quasi perfetto e anche in campionato ha ottenuto 13 punti nelle ultime 5 partite disputate.

Pronostici Premier League 38a giornata: le altre partite

Giornata importante per l’Arsenal scivolata al quinto posto dopo 2 sconfitte. I Gunners ospitano l’Everton, che con il successo della scorsa settimana si è garantito la permanenza in Premier mentre alla squadra di Arteta, però, potrebbero non bastare 3 punti per qualificarsi alla prossima Champions League.

Tutto dipenderà dal risultato del Tottenham, attualmente a +2 sull’Arsenal, con 68 punti. Gli uomini di Conte, che nelle ultime 5 partite hanno collezionato 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi), sono ospiti del Norwich, fanalino di coda del campionato e da tempo già matematicamente retrocesso.

Quote Campionato di calcio inglese e Free Pick

Arsenal – Everton 1,35 5,25 7,75

Brentford – Leeds 2,45 3,70 2,60

Brighton – West Ham 2,40 3,55 2,70

Burnley – Newcastle 2,20 3,40 3,15

Chelsea – Watford 1,16 7,50 15

Crystal Palace – Manchester United 3,10 3,60 2,15

Leicester – Southampton 1,85 3,90 3,70

Liverpool – Wolves 1,15 7,75 16

Manchester City – Aston Villa 1,14 8,00 16

Norwich – Tottenham 12 6,75 1,20

Per l’ultima giornata prendiamo una multipla sulle 4 favorite che sono obbligate a fare i tre punti:

MULTIPLA PREMIER LEAGUE @2.15

Arsenal-Everton: 1

Liverpool-Wolves: 1

Manchester City-Aston Villa: 1

Norwich-Tottenham: 2