Quote e calendario Premier League, il campionato di calcio inglese è il primo ad iniziare visto che le squadre d’oltre manica saranno in campo già dal 5 agosto. Vediamo il calendario completo e le quote antepost sui favoriti. Manchester City sempre più lanciato dopo l’arrivo di Haaland.

Quote e calendario Premier League: Erling Haaland al City favorita per il bis

Darwin Nunez è un nuovo giocatore del Liverpool. L’ufficialità arriva dal Benfica, che ha ceduto l’attaccante uruguagio per 100 milioni di euro, e Klopp sostituisce così Sadio Mané, che sembra destinato al Bayern Monaco. Questa la risposta Reds ai rivali del Manchester City, che invece sono andati all-in su Erling Haaland, ennesimo colpo oneroso della società Citizens in particolare nell’era Guardiola.

La sessione del calciomercato estivo è iniziata con grandi numeri in Premier League e dopo il successo del City nella passata stagione (con appena un punto di vantaggio rispetto al Liverpool) le quote Betaland annunciano un altro testa a testa spettacolare tra le due squadre, con le altre che di certo non resteranno a guardare a distanza. Sulla lavagna antepost della Premier League 2022/23 Guardiola e i suoi sono favoriti a quota @1,60, con i Reds di Klopp che non sono distanti @3,00 volte la posta.

Poi c’è Antonio Conte, che è sbarcato di nuovo in Inghilterra per combattere nelle zone più alte della classifica. Bremer e il possibile ritorno di Eriksen sono i primi possibili colpi della dirigenza Spurs, pronta a fare di tutto per mettere l’allenatore italiano nelle condizioni ideali per inserirsi nella sfida per il primo posto, ma la vittoria dei londinesi è proposta @15 volte la posta. Staccate per ora il Chelsea @18,00, il Manchester United @25,00 e l’Arsenal @50,00.

Resta possibile l’impresa in stile Leicester: nel 2015/16 le Foxes partirono come prime candidate alla retrocessione, ruolo che al momento spetta al Bournemouth: il clamoroso titolo per la squadra di Scott Parker vale @1500 volte la posta.

Quote e calendario Premier League: si inizia il 5 agosto

Con la comunicazione del calendario ufficiale, è iniziato il conto alla rovescia per la Premier League 2022/23. Sarà Crystal Palace-Arsenal ad aprire i battenti venerdì 5 agosto. La pausa per i Mondiali di Qatar inizierà il 12 novembre e si concluderà il 26 dicembre, quando si terrà il tradizionale Boxing Day. L’ultima giornata, invece, è prevista per domenica 28 maggio.

PRIMA GIORNATA

Venerdì 5 agosto

Crystal Palace-Arsenal

Sabato 6 agosto

Fulham v Liverpool

AFC Bournemouth v Aston Villa

Leeds v Wolves

Leicester v Brentford

Newcastle v Nottingham Forest

Spurs v Southampton

Everton v Chelsea

domenica 7 agosto

14:00 Man Utd-Brighton

16:30 West Ham-Man City

Gli appuntamenti da non perdere

Le due contendenti dell’ultima stagione, Manchester City e Liverpool, si sfideranno il 15 ottobre ad Anfield e il 1° a casa dei Citizens. I derby di Manchester, invece, si giocheranno il 1° ottobre (City in casa) e il 14 gennaio (a Old Trafford).

13 agosto (2a giornata)

Chelsea-Tottenham

20 agosto (3a giornata)

Manchester United-Liverpool

10 settembre (7a giornata)

Manchester City-Tottenham

17 settembre (8a giornata)

Chelsea-Liverpool

1° ottobre (9a giornata)

Manchester City-Manchester United

15 ottobre (11a giornata)

Liverpool-Manchester City

19 ottobre (12a giornata)

Manchester United-Tottenham

22 ottobre (13a giornata)

Chelsea-Manchester United

5 novembre (15a giornata)

Tottenham-Liverpool

2 gennaio (19a giornata)

Chelsea-Manchester City

14 gennaio (20a giornata)

Manchester United-Manchester City

21 gennaio (21a giornata)

Liverpool-Chelsea

4 febbraio (22a giornata)

Tottenham-Manchester City

25 febbraio (25a giornata)

Tottenham-Chelsea

4 marzo (26a giornata)

Liverpool-Manchester United

1° aprile (29a giornata)

Manchester City-Liverpool

22 aprile (32a giornata)

Manchester United-Chelsea

25 aprile (33a giornata)

Tottenham-Manchester United

29 aprile (34a giornata)

Liverpool-Tottenham

20 maggio (37a giornata)

Manchester City-Chelsea

Tutte le quote sul calcio inglese

