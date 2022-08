Pronostici Premier League 2a giornata, dopo le delusioni al debutto Liverpool e Manchester United sono chiamate al riscatto questo fine settimana in Inghilterra. Il big match di questo turno si gioca domenica (Chelsea-Tottenham) mentre il monday night del lunedì di ferragosto vedrà impegnate Liverpool-Crystal Palace

Pronostici Premier League 2a giornata: le prime sfide in programma

Sarà la sfida tra Aston Villa-Everton, sabato alle ore 13:30, ad aprire il secondo turno di Premier League. Entrambe le squadre sono ancora a zero punti, dopo aver perso nella gara d’esordio della scorsa settimana, rispettivamente contro il Bournemouth in trasferta (0-2) e contro il Chelsea in casa (0-1). Le quote favoriscono nettamente i padroni di casa con quota in calo, anche per via delle assenze degli ospiti e noi appoggiamo proprio la VITTORIA ASTON VILLA @1.80.

Alle 16:00 l’Arsenal, reduce dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Cristal Palace ospita il Leicester, che nella prima giornata è stato fermato sul 2-2 dal Brentford. Lo scorso anno doppio successo dei Gunners in campionato, sia in casa che in trasferta, e sempre col risultato di 2-0, ma questa volta potremmo vedere entrambe le squadre a segno, valutate il GOL SI @1.80.

Gli impegni delle squadre di Manchester

Il Manchester City, campione in carica della Premier League e vittorioso per 0-2 nella prima giornata contro il West Ham, ospita il Bournemouth, anch’esso a 3 punti. I tifosi dei Citizens non vedono l’ora di ammirare per la prima volta in casa il nuovo gioiello Erling Haaland, già autore di una doppietta all’esordio esterno (un altra rete di Haaland ha una micro quota @1.40). La squadra di Pep Guardiola, inoltre, ha segnato almeno 3 gol in ciascuna delle ultime 4 partite casalinghe di campionato, nelle quali ha ottenuto 4 vittorie. Valutate la COMBO 1+OVER 3.5 @1.85.

Sull’altra sponda di Manchester, invece, lo United cerca il riscatto contro il Brentford, dopo aver inaspettatamente perso in casa contro il Brighton (1-2) lo scorso 7 agosto. Una sconfitta, definita da Erik ten Hag “una battuta d’arresto e una vera delusione”, in quanto è diventato il primo allenatore dei Red Devils dai tempi di Louis van Gaal a perdere la sua partita di debutto in campionato. Martial rimane in dubbio e la quota dei Red Devils vincenti sta salendo verso la pari ma noi diamo ancora fiducia alla VITTORIA MANCHESTER UNITED@2.00 per un raddoppio, ma stake contenuti visto il momento dello United.

Pronostici Premier League 2a giornata: Chelsea-Tottenham big match della domenica e monday night

Domenica, alle ore 17:30, big match tra Chelsea-Tottenham, con i Blues reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro l’Everton (rete di Jorginho su rigore) e i ragazzi di Antonio Conte vittoriosi con un netto 4-1 ai danni del Southampton (in rete anche l’ex Juventus Kulusevski). Conte, ex allenatore dei Blues, è comunque chiamato all’impresa per la vittoria in trasferta che si gioca @3.20 (vittoria del Chelsea @2.25 con pareggio @3.40).

Chiude il secondo turno di Premier League, nel giorno di Ferragosto alle ore 21:00, il Liverpool che, dopo il pareggio per 2-2 in casa del Fulham, ospita il Crystal Palace, ancora fermo a zero punti. Non pensiamo in un altro passo falso dei Reds e non lo pensano nemmeno i bookmakers che danno Salah e compagni @1.20 di quota massima (utilizzabile in qualche raddoppio o multipla).

Guarda la Preview con scommesse antepost e consigli sul fantacalcio nel VIDEO con Guru e Profeta.

