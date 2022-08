Pronostici Premier League 3a giornata, nel weekend torna in campo il campionato di calcio inglese. Vi diamo una free pick su Bournemouth-Arsenal ma non è da perdere nemmeno il monday night di lusso: Manchester United-Liverpool anche se i Red Devils sono in crisi nera.

Free pick su Bournemouth-Arsenal

Sarà la sfida tra Tottenham-Wolves, sabato alle ore 13:30, ad aprire la terza giornata di Premier League, con gli uomini di Antonio Conte reduci da una vittoria (4-1 contro il Southampton) e un pareggio (2-2 con il Chelsea) nei primi 2 turni. Il Wolverhampton, invece, ha fin qui racimolato un solo punto, grazie al pareggio a reti bianche ottenuto la scorsa settimana contro il Fulham. Una gara che i padroni di casa non dovranno sottovalutare, avendo perso contro i Wolves nell’ultima sfida disputata in casa.

L’Arsenal, ancora a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Crystal Palace (0-2) e Leicester (4-2), è ospite del Bournemouth, che ha vinto all’esordio contro l’Aston Villa (2-0), per poi essere travolto nel secondo turno in casa del Manchester City (4-0). L’ultima volta che i Gunners hanno vinto le prime 3 partite di Premier League risale alla stagione 2004/2005. Proprio sui Gunners c’è la selezione della FREE PICK tra le giocate proposte da MORFEO nel canale VIP Telegram di BETTING MANIAC dove ogni giorno 7 tipster sono al lavoro per fornirti le migliori analisi e giocate su tutti gli sport.

3

Pronostici Premier League 3a giornata: le altre partite del weekend

Il Chelsea, dopo la vittoria con l’Everton (1-0) e il pareggio beffa patito contro il Tottenham (con tanto di rissa finale tra Conte e Tuchel), cerca i 3 punti in casa del Leeds, che nelle prime 2 giornate ha stupito tutti, vincendo prima contro il Wolverhampton (2-1) e pareggiando poi con il Southampton. Negli ultimi 10 incontri tra i due club in Premier League sono arrivate 6 vittorie del Chelsea (comprese le due della passata stagione), 3 pareggi e una sola vittoria del Leeds (2-0, il 28 dicembre 2002).

Il Manchester City, l’altra formazione a punteggio pieno dopo due giornate (grazie ai successi ottenuti contro West Ham e Bournemouth) è ospite del Newcastle, che si trova a quota 4 punti (vittoria contro il Nottingham per 2-0 e pareggio per 0-0 con il Brighton). Una sfida tra due difese di ferro: sono infatti le uniche due squadre a non aver ancora subito nemmeno una rete in questo inizio di Premier League.

3

Pronostici Premier League 3a giornata: Monday night Manchester United-Liverpool

Chiude il terzo turno di campionato inglese la sfida tra due squadre che non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. Da una parte c’è il Manchester United, ancora a zero punti, ultimo in classifica e reduce dall’umiliante sconfitta per 4-0 subita in casa del Brentford, dall’altra il Liverpool, che è andato incontro a 2 pareggi, rispettivamente contro Fulham e Crystal Palace, segnando fin qui solamente 3 reti e subendone altrettante.

Giocare all’Old Trafford non è mai semplice, ma il momento di crisi dei padroni di casa spinge i Reds favoriti @1.60. Si punta comunque su una partita con molte reti visto che Over 2.5 si gioca appena @1.50.

Programma e quote 3° giornata del campionato di calcio inglese

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.