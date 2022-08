Pronostici Premier League 4a giornata, un turno di campionato inglese non semplice per le scommesse. Il nostro esperto Morfeo si è sbilanciato su una sola giocata questa volta, e a stake basso. La partita in questione è Wolves-Newcastle ma vediamo anche le altre sfide in programma nel weekend.

Pronostici Premier League 4a giornata: prime partite in programma e big match Chelsea-Leicester

È la sfida tra Southampton-Manchester United, in programma sabato alle 13:30, ad aprire la quarta giornata di Premier League. Dopo l’avvio di stagione disastroso, con la doppia sconfitta contro Brighton e Brentford, i Red Devils si sono risollevati nel precedente turno, battendo 2-1 in casa il Liverpool. Discorso diverso per il Southampton che, dopo il netto 4-1 subito dal Tottenham all’esordio, ha poi pareggiato 2-2 con il Leeds e sconfitto 1-2 il Leicester.

Questi ultimi, sabato alle ore 16:00, saranno ospiti di un Chelsea che, dopo il successo esterno contro l’Everton alla prima giornata, è poi andato incontro a un pareggio beffa per 2-2 con il Tottenham e a una clamorosa sconfitta per 3-0 sul campo del Leeds. L’unico punto conquistato in questo avvio di stagione dal Leicester (all’esordio, contro il Brentford), fa pensare che la squadra di Tuchel possa risollevarsi già a partire da questa giornata.

Pronostici Premier League 4a giornata: Free pick Wolves-Newcastle

La free pick di Morfeo questa settimana è anche l’unica di un turno difficile per le scommesse, che non regala molti spunti di betting quindi passiamo visto che siamo solo all’inizio del campionato, e che inizio! Ecco i numeri di Morfeo nelle prime 3 giornate di Premier.

Come Free pick questo weekend ci concentriamo solo su Wolves-Newcastle e consigliamo anche uno stake basso su GOL SI @1.84, ovvero entrambe le squadre a segno. Il Newcastle arriva da un 3-3 in campionato, il Wolverhampton deve cercare di sbloccarsi in casa, dopo aver raccolto 1 solo punto nelle prime 3 giornate. 5 degli ultimi 6 precedenti si sono conclusi con entrambe le squadre a segno.

Pronostici Premier League 4a giornata: le altre partite in programma

Il Liverpool, reduce da un inizio di stagione da film horror, con soli 2 punti conquistati in 3 giornate (contro Fulham e Crystal Palace), ospita un Bournemouth che si presenta a questa sfida con un punto in più dei Reds, ma con 2 sconfitte consecutive. Non solo, il Liverpool ha vinto gli ultimi 6 testa a testa, mantenendo la rete inviolata 5 volte e segnando 19 gol.

Il Manchester City, fermato nell’ultima sfida sul 3-3 dal Newcastle, dopo aver conquistato 6 punti nelle prime due giornate, ospita un Crystal Palace capace di conquistare 4 punti nelle ultime 2 sfide (sconfitta all’esordio contro l’Arsenal) e di inchiodare sull’1-1 il Liverpool nel secondo turno di Premier.

Match complicato per il Fulham (nonostante i 5 punti in classifica in 3 giornate), che dovrà vedersela con l’Arsenal (unica squadra ancora a punteggio pieno) all’Emirates Stadium. Un’altra statistica risulta essere decisamente a favore dei Gunners: il Fulham non batte l’Arsenal in Premier League dal 2 gennaio 2012. Chiude la quarta giornata il match tra Nottingham e Tottenham, con i ragazzi di Conte che, dopo aver conquistato 7 punti in 3 partite, vogliono restare agganciati al treno delle grandi.

