Pronostici Premier League 5a giornata, tra martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre 2022 si gioca un interessante turno infrasettimanale per il campionato di calcio inglese. Vediamo analisi, quote, ultime dai campi e i nostri consigli per le scommesse sulla Premier League.

Pronostici Premier League 5a giornata: risultati calcio inglese

In testa alla classifica a punteggio pieno c'è solo l'Arsenal di Arteta che, nel derby contro il Fulham, centra la quarta vittoria su altrettanti match ufficiali (terzo gol per il norvegese Odegaard).

In testa alla classifica a punteggio pieno c’è solo l’Arsenal di Arteta che, nel derby contro il Fulham, centra la quarta vittoria su altrettanti match ufficiali (terzo gol per il norvegese Odegaard). Inseguono a quota 10 punti Manchester City, Tottenham e Brighton. Vittoria in rimonta per gli uomini di Pep Guardiola in casa contro il Crystal Palace: dopo il doppio vantaggio dei londinesi, si scatena letteralmente Haaland, che mette a segno una tripletta.

Pronostici Premier League 5a giornata: i big match della settimana

Tra le sfide del turno infrasettimanale spicca la trasferta del Chelsea in casa del Southampton: l’ultima volta che i Saints hanno ospitato i Blues hanno subito 6 reti. Non ci aspettiamo un altro risultato tennistico come allora, ma i bookmakers vedono favorito il Chelsea anche se la quota è in salita @1.65.

Mercoledì tocca alla capolista Arsenal, che cercherà il pokerissimo contro l’Aston Villa, formazione che attualmente ha ottenuto solo 3 punti con una vittoria e 3 sconfitte. I Gunners vincenti si giocano @1.45.

Insidia Nottingham Forest (4 punti in carniere) per il City, che davanti al pubblico amico dell’Etihad parte con i favori del pronostico. C’è stato almeno un gol nel primo tempo in dieci partite consecutive del Manchester City in Premier. Over 1.5 Primo Tempo si gioca @1.72.

Antonio Conte e i suoi, invece, saranno impegnati nel derby contro il West Ham in trasferta: gli Hammers hanno solo 3 punti in classifica, avendo vinto nell’ultimo turno in casa dell’Aston Villa, dopo le prime tre sconfitte di fila. Scamacca e compagni sono sfavoriti @3.60 nonostante giochino in casa mentre il Tottenham vincente si gioca intorno alla pari.

Chiude il programma del mercoledì il match tra il Liverpool e l’imbattuto Newcastle (6 punti frutto di una vittoria e 3 pareggi). Tante assenze da ambo le parti ma i Reds sono favoriti @1.33.

Giovedì il posticipo col Manchester United che sarà chiamato a confermare i progressi visti negli ultimi due match contro il fanalino di coda Leicester (1 punto all’esordio e 3 sconfitte). Da 5 sfide consecutive entrambe le squadre vanno a segno ma questa volta potremmo vedere il Gol No quotato altissimo quasi @2.50.

Free Pick: Crystal Palace-Brentford

La selezione di Morfeo per questo turno infrasettimanale di Premier League si concentra su una delle partite del martedì sera, Crystal Palace-Brentford DOPPIA CHANCE X2 @1.81. Ci aspettiamo che gli ospiti possano andare a strappare un punto a Selhurst Park contro un Crystal Palace con delle assenze e che ha spaventato il City per un tempo domenica, prima di prendere 4 gol dimostrando ancora una volta una fragilità difensiva preoccupante.

Il Brentford, col pareggio contro l’Everton, è così avanti di un punto in classifica rispetto al Crystal Palace al momento, con un bel inizio stagionale che ha visto questa squadra rifilare anche un 4-0 allo United. In trasferta è stata sconfitta di misura (2-3) sul campo del Fulham, ma aveva iniziato la stagione proprio fuori casa, strappando un positivo 2-2 sul campo del Leicester. Lo scorso anno doppio 0-0 tra queste due formazioni, un risultato che non ci dispiacerebbe neanche oggi vista la doppia chance ospite.

Programma e quote sul calcio inglese

