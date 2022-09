Pronostici Premier League 6a giornata 2022, vediamo le sfide più interessanti del campionato di calcio inglese, con i nostri consigli per le scommesse. Interessante il derby del Merseyside tra Everton-Liverpool ma anche il posticipo di domenica sera che chiude il turno di Premier, il big match Manchester United-Arsenal.

Pronostici Premier League 6a giornata 2022: derby Everton-Liverpool

Sarà il derby di Liverpool ad aprire il weekend della sesta giornata di Premier League. Il pronostico pende ovviamente dalla parte dei Reds (8 punti in 5 giornate), mentre l’Everton di Lampard non ha ancora vinto una gara (3 pareggi e 2 sconfitte). Nella passata stagione, il doppio incrocio non ha avuto storia: doppia vittoria del Liverpool, 1-4 in trasferta e 2-0 in casa.

Le quote di questo lunch match sono tutte per il Liverpool vincente @1.40 anche se si gioca a Goodison Park. Tante assenze da entrambe le parti. La squadra di Jurgen Klopp non sta segnando con la solita continuità (tolto il 9-0 al Bournemouth) e potremmo vedere una partita da UNDER 3.0 @1.92, risultato uscito in 4 degli ultimi 6 precedenti. Se invece cercate un marcatore, il nome più papabile è ovviamente quello di Mohamed Salah (2 gol nelle prime 5 giornate).

Pronostici Premier League 6a giornata 2022: le altre sfide in programma

Sabato alle 16:00 fai puntati su Stamford Bridge per un altro derby, quello tra Chelsea-West Ham, due formazioni che stanno viaggiando nettamente al di sotto delle attese rispettivamente con 7 e 4 punti dopo 5 turni.

Il Tottenham di Antonio Conte, terzo con 11 punti, ospita l’altro derby della capitale, quello con il Fulham, che ha iniziato bene la stagione (2 vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta).

Non dovrebbe avere problemi il Manchester City (2° a 13 punti), che fa visita all’Aston Villa, penultimo. Non abbiamo dubbi sulla vittoria ospite col successo del MANCHESTER CITY @1.40.

Pronostici Premier League 6a giornata 2022: Big match Manchester United-Arsenal

Domenica due posticipi tra i quali spicca sicuramente la sfida tra la capolista Arsenal (15) e il Manchester United (9) all’Old Trafford. Sarà la prova di maturità per Arteta e i suoi, che negli ultimi 7 precedenti con i Red Devils hanno perso solo una volta (4 vittorie e 2 pareggi).

I Gunners sono partiti fortissimo in questa stagione, al contrario dello United che ha avuto moltissimi problemi nelle prime giornate, ma sembra essersi sbloccato con 3 vittorie consecutive, le ultime due col risultato di 1-0, minimo sforzo massima resa. L’Arsenal arriva invece da un doppio 2-1. Quale trend prevarrà? Secondo noi entrambe le squadre a segno come è successo nel doppio confronto dello scorso anno, quindi consigliamo GOL SI @1.60.

Free Pick Nottingham Forest-Bournemouth

La nostra giocata ufficiale è su Nottingham Forest-Bournemouth. Qualche miglioramento dopo lo 0-0 contro i Wolves per i Cherries sotto la guida provvisoria di Gary O’Neill, ma le 3 sconfitte con 16 gol complessivi subiti (compreso l’umiliante 0-9 a Liverpool) sono un campanello d’allarme da non trascurare.

Il Forest dopo 2 prove positive arriva a sua volta da 2 pesanti sconfitte in cui non è mai riuscito a segnare e ha incassato 8 reti, anche se contro top team come Tottenham e City. Lo 0-6 dell’ultimo turno però pesa ed è una macchia che il Notthigham deve provare a scacciare a City Ground e contro una squadra che riteniamo inferiore. Giochiamo NOTTINGHAM FOREST -0.25 (AH) @1.72, quota che sta calando rapidamente. In alternativa all’handicap asiatico, potete azzardare la VITTORIA NOTTINGHAM FOREST @2.00 abbassando l’investimento.

Tutte le quote sul calcio inglese

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.