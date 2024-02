Pronostico Roma-Torino 26 febbraio 2024. Il lunedì di Serie A comincia all’Olimpico dove i giallorossi ospitano il Torino. Partita con punti importanti in palio per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Il pronostico per Roma-Torino di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Roma-Torino 26 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma del nuovo corso Daniele De Rossi ha conosciuto il sapore della sconfitta solo nella sfida contro l’Inter in campionato. Nel doppio confronto con il Feyenoord in Europa League è arrivato il passaggio del turno grazie ai calci di rigore.

Il Torino arriva dalla sconfitta contro l’altra squadra romana, la Lazio, nel recupero di giovedì scorso. Partita che ha interrotto la striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi e forse dato un colpo duro alle ambizioni granata in ambito europeo.

Pronostico Roma-Torino 26 febbraio 2024: Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Daniele De Rossi dovrebbe fare a meno di Lorenzo Pellegrini, uscito acciaccato dalla sfida contro il Feyenoord. Partirà probabilmente dalla panchina Romelu Lukaku, dopo aver giocato 120′ nell’impegno di Europa League.

Ivan Juric recupera Ricardo Rodriguez in difesa, per il resto solita formazione con Tony Sanabria e Duvan Zapata in attacco.

Pronostico Roma-Torino 26 febbraio 2024: Dove vederla in TV

Roma-Torino sarà trasmessa, in diretta DAZN lunedì 26 febbraio 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Torino

Favorita la Roma a 2.00 Snai e 1.98 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.30 AdmiralBet e 3.29 Betway, la vittoria del Torino 4.33 Betway e 4.25 Sisal.

Pronostico per questa partita di Serie A

I giallorossi arrivano stanchi a questo appuntamento e dovranno fare a meno, quasi certamente, del capitano Lorenzo Pellegrini il giocatore più in forma. Non ci sbilanciamo su 1X2, mentre ci sembra interessante la quota di una linea multigol, visto che da quando è in panchina Daniele De Rossi nelle gare giocate dalla Roma ci sono stati sempre almeno due gol.

Pronostico: Multigol 2-5 1.48 Betway, 1,47 Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0