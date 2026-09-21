La grande sfida al vertice dell’ultimo turno di campionato tra Inter e Roma finisce sul 2-2, con i nerazzurri che rimangono favoriti dalle quote antepost scudetto. La Lazio le raggiunge in vetta mentre il Napoli non ingrana. Ora una lunga pausa per le nazionali. Risultati Serie A Giornata 5.

Risultati Serie A Giornata 5: Inter e Roma pareggiano nel big match

La 5° giornata di Serie A ci lascia risultati interessanti prima della pausa per la sosta delle nazionali, e ci consegna una classifica a tre in testa: il 2-2 spettacolare dell’Olimpico tra Roma e Inter, unito al successo della Lazio a Venezia, lascia in vetta tre squadre a quota 13 punti, tutte ancora imbattute.

Alle loro spalle continua la sorprendente corsa del Cagliari di Pisacane, quarto a 12, mentre il Milan risale al quinto posto con il tris al Lecce nella serata dei cento anni di San Siro. Torna a vincere anche la Juventus, che piega l’Atalanta e aggancia Como e Frosinone, e trova finalmente i primi tre punti il Parma. In coda, il Venezia resta l’unica squadra a zero punti dopo cinque sconfitte in altrettante partite.

RISULTATI 5° GIORNATA SERIE A

Monza-Sassuolo 2-1 (51′ e 63′ rig. Varela; 88′ Adzic)

Bologna-Torino 1-1 (14′ Bernardeschi; 77′ Kulenovic)

Udinese-Cagliari 0-1 (54′ Maldini)

Roma-Inter 2-2 (6′ e 37′ Koné; 46′ e 79′ Lautaro Martínez)

Venezia-Lazio 0-2 (51′ rig. Zaccagni, 60′ Noslin)

Fiorentina-Napoli 1-1 (51′ Jimenez; 23′ Gilmour)

Frosinone-Como 2-0 (14′ Calò, 45’+3′ Kvernadze)

Parma-Genoa 2-1 (38′ Romero, 80′ Almqvist; 70′ Osmajic)

Juventus-Atalanta 2-0 (28′ Conceição, 77′ Bremer)

Milan-Lecce 3-0 (14′ Pulisic, 61′ Rabiot, 73′ Moreira)

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Roma 13 Inter 13 Lazio 13 Cagliari 12 Milan 11 Frosinone 10 Juventus 10 Como 10 Napoli 7 Sassuolo 7 Atalanta 6 Lecce 6 Udinese 4 Torino 4 Parma 4 Monza 4 Fiorentina 4 Bologna 2 Genoa 1 Venezia 0

Quote Antepost Scudetto: l’Inter pareggia ma rimane nettamente favorita

Gli esperti Sisal per quanto riguarda le quote antepost Scudetto vedono l’Inter nettamente favorita nonostante il pareggio nello scontro diretto con i giallorossi; ora i nerazzurri si giocano vincenti @1,75 per confermarsi sul tetto d’Italia, un’impresa che, nel nostro campionato, non si verifica da sette anni.

La prima antagonista di Lautaro e compagni è sempre la Roma la quale, nello scontro diretto dello scorso sabato, ha dimostrato di poter dire la sua fino alla fine. I ragazzi di Gasperini guardano ad una impresa storica: riportare il tricolore nella capitale, scenario offerto @4,00, proprio nell’anno del Centenario dei giallorossi.

Il terzo incomodo, al momento, appare il Como, nonostante lo scivolone contro la sorpresa Frosinone. I lariani sognano di centrare il primo tricolore della loro storia e hanno tutte le carte in regola @9,00, per andare a caccia dell’obiettivo maggiore.

Partono indietro tre delle grandi favorite alla vigilia del campionato: Juventus, Milan e Napoli. I bianconeri @12, sono a soli tre punti dal vertice ma le prime cinque giornate hanno parlato di una squadra ancora alla ricerca di una propria identità; il Diavolo, la cui vittoria della seconda stella è offerta @16, ha alternato buone prestazioni ad altre davvero opache mentre il Napoli, fermo a sette punti e nuovamente sul gradino più alto @20, appare, al momento, quella più in difficoltà. La pausa servirà a tutte per ricaricare le pile a andare all’assalto delle tre favorite.

Quote Top-4: il Napoli delude e sale la quota Champions

Abbiamo accennato al Napoli, e i pensieri dei partenopei, più che allo Scudetto, dovrebbero essere almeno ad un piazzamento in top-4 che vale la prossima Champions League visto che al momento anche i bookmakers hanno perso un pò di fiducia per questo obiettivo della squadra di Max Allegri che continua a non ingranare come previsto ed atteso.

Una sola partita vinta nelle ultime cinque tra campionato e Champions League, un momento di difficoltà certificato dal pareggio di domenica a Firenze. Numeri che complicano la corsa dei partenopei alla qualificazione Champions: ne sono convinti i bookmaker che vedono gli uomini di Massimiliano Allegri in top-4 @2,25 su Planetwin365 e Sisal, in salita rispetto all’1,85 della scorsa settimana.

Perde terreno anche il Como, sconfitto 2-0 a Frosinone e passato da 1,50 a @1,60. In quota è sorpasso della Juventus, scesa da 1,85 a @1,55 dopo il 2-0 all’Atalanta, balzata invece da 10,00 a @16,00 per la top-4. Guadagna terreno anche il Milan (da 1,85 a @1,65) grazie al convincente 3-0 di Lecce. Con il 2-2 dell’Olimpico contro l’Inter, la Roma resta “in pole”, in lavagna, @1,15. Neanche quotata la presenza dei campioni d’Italia dati per scontati in top-4.

Esonero: De Rossi resta al suo posto ma la panchina del Genoa scotta per i book

La dirigenza del Genoa conferma la fiducia a Daniele De Rossi, ma le quote dei bookmakers per l’esonero entro Natale 2026 continuano a scendere. L’anno scorso fu proprio De Rossi a cambiare la stagione del Genoa, arrivando a stagione in corsa e portando i rossoblù a una salvezza tranquilla. Questa volta però l’inizio del suo Grifone è da incubo: 1 punto conquistato in cinque giornate, peggior attacco con 3 reti segnate e ben 10 gol subiti, dati allarmanti che rendono in bilico la sua posizione.

Nonostante la dirigenza abbia confermato la fiducia al termine della sconfitta di Parma, per i bookmaker è solo questione di tempo per l’addio di Ddr: crolla infatti @1,50 su Goldbet e Better – rispetto il 3,00 di un mese fa – il suo esonero entro Natale. In questo caso, la pausa che vedrà la Serie A ferma fino al prossimo 10 ottobre, sembra essere arrivata al momento giusto, ma il calendario alla ripresa non sorride al Genoa: anche se nel mese di ottobre ci saranno ben 3 gare interne su 4 giornate, Vazquez e compagni se la vedranno con Fiorentina, Roma e Juventus. Servirà un importante filotto di risultati per evitare che, come già accaduto nell’esperienza alla guida dei giallorossi, l’unica partita da inizio stagione, arrivi un esonero a pochi mesi dal via.

Capocannoniere: la doppietta di Lautaro lo avvicina a Malen

Un’altra doppietta, la seconda in campionato, per rilanciare l’ennesima rimonta dell’Inter. Contro la Roma, Lautaro Martinez ha segnato altri due gol dal peso specifico molto importante, dopo quelli realizzati contro il Napoli, proprio nel testa a testa sul campo con Donyell Malen, mattatore assoluto di questo inizio di campionato. Sei gol per l’olandese, che ora vede avvicinarsi a quattro l’argentino: secondo i betting analyst di Betflag e Better, il “Toro” fa un grande passo avanti per il titolo di capocannoniere passando @3,00, una quota dimezzata rispetto al 6,00 di pochi giorni fa. Malen rimane favorito ma @1,85, in leggero rialzo (la scorsa settimana si giocava a 1,50).

Si riaccende la sfida, quindi, per quella che sembra essere una corsa a due. Il terzo giocatore in lavagna, infatti, è Marcus Thuram, staccatissimo a quota @20,00, seguito da un folto gruppetto @25,00, tra cui l’altro interista Francesco Pio Esposito, i bomber di Milan e Napoli, Gonçalo Ramos e Rasmus Hojlund, e le grandi sorprese di Monza e Frosinone, ovvero Gustavo Varela e Antonio Raimondo.

Prossimo turno: lunga pausa nazionali, il campionato torna il 10 ottobre

In arrivo una lunga sosta per le nazionali, ben tre settimane in cui i riflettori saranno puntati sul ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Il campionato tornerà solo il 10 ottobre con un triplo anticipo per la 6° giornata di Serie A, con Genoa-Fiorentina ad aprire i giochi. Come detto De Rossi rischia la panchina mentre i viola sono stati i primi a cambiare mister con l’esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli che sembra aver portato i suoi frutti.

A seguire Inter-Parma alle ore 18:00 mentre alle ore 20:45 si gioca al Maradona un Napoli-Frosinone non più così scontato dopo la sorprendente vittoria dei ciociari contro il Como. Approposito della squadra di Fabregas, saranno proprio i comaschi ad ospitare il lunch match delle 12:30 di domenica 11 ottobre, Como-Roma, che è anche la sfida più interessante di questo turno di campionato.

Nel pomeriggio in Lazio-Monza, la squadra di Gattuso cercherà di continuare questo eccezionale inizio di stagione che la vede al comando con i campioni in carica dell’Inter e i cugini giallorossi. Alle ore 18:00 Sassuolo-Milan, i rossoneri dovranno fare attenzione perchè qui al Mapei Stadium di recente è crollata anche la Juve.

Proprio i bianconeri alle ore 20:45 saranno attesi da una trasferta insidiosa in trasferta in Sardegna, Cagliari-Juventus, con i sardi che sono la rivelazione di questo inizio stagionale, mentre i bianconeri di Spalletti dopo un periodo di appannamento, si sono ripresi con un importante vittoria sull’Atalanta.

Proprio la Dea è una delle protagoniste del doppio posticipo di lunedì. Alle ore 18:30 a Bergamo si gioca Atalanta-Venezia mentre alle 20:45 il turno sarà chiuso da Torino-Udinese.

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