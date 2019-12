Pronostico Sampdoria-Juventus: analisi, probabili formazioni e scommesse sull'anticipo della 17° giornata di Serie A del 18/12/2019

Anticipo particolare quello di mercoledì 18 dicembre 2019 alle 18:55 da Marassi con in campo Sampdoria-Juventus. Si tratta dell'anticipo della 17° giornata di Serie A del fine settimana, per permettere ai bianconeri di giocare domenica in Supercoppa contro la Lazio.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio sulla Serie A con quote di riferimento prese da Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Pronostici Sampdoria-Juventus

La Juventus arriva dal 3-1 sull'Udinese che ha permesso agli uomini di Sarri di riagganciare l'Inter al comando della classifica di Serie A. Sarri ritrova Cuadrado e Pjanic ma perde Bentancur: l’allenatore della Juventus deve pensare anche alla Supercoppa e dunque potrebbe valutare un pò di turnover.

La Sampdoria è in ripresa dopo un avvio di campionato da incubo, e i tre punti presi lo scorso turno valgono doppio, anzi triplo visto che col Genoa è sempre un derby sentito ed era anche uno scontro salvezza. Oggi Ranieri potrebbe dover rinunciare a Ekdal e Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Murillo, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, E. Rigoni; Quagliarella, Gabbiadini

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo

La Juventus va in trasferta avendo perso solo una delle ultime 11 fuori casa (7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta). Le quote sono tutte per i bianconeri @1.55 e potrebbero anche essere di valore, anche se siamo sempre a Marassi e non è mai scontato uscire con i tre punti, con la testa alla Supercoppa, ma la motivazione non manca per i bianconeri in corsa con l'Inter di Conte mentre la Samp dopo la vittoria nel derby potrebbe avere un calo. L'unico consiglio che mi viene da fare è quindi la VITTORIA JUVENTUS @1.55 che però non prendo in singola o come giocata ufficiale ma che potete utilizzare anche in multipla.

Se volete rischiare qualcosa in più considerate la JUVE con HANDICAP -1 @2.50 visto che le ultime cinque partite casalinghe della Sampdoria hanno visto un margine tra le due squadre di meno di 1,5 gol.

