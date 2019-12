Pronostico Brescia-Sassuolo: analisi, probabili formazioni e scommesse sul recupero della 7° giornata di Serie A del 18/12/2019

Mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 20:45 dallo Stadio Mario Rigamonti si gioca Brescia-Sassuolo, recupero della 7° giornata di Serie A che non andò in scena per via della morte di Squinzi, patron dei neroverdi.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio sulla Serie A con quote di riferimento prese da Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Pronostici Brescia-Sassuolo

Buon momento del Brescia che rimane in zona retrocessione anche se ha vinto le ultime 2 partite, sbloccandosi anche in casa. Corini risparmierà ancora l’acciaccato Joronen, mentre gli infortunati Ndoj e Dessena rimarranno out

Sassuolo fermo al 14° posto con soli 3 punti in più del Brescia visto che i nerazzurri hanno giocato anche buone partite, bloccando per esempio sul pari Juve e Milan, ma di fatto non vincono da 4 giornate. Anche De Zerbi ha problemi con la squalifica Toljan, mentre Chiriches, Defrel e Consigli saranno fuori per infortunio.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Il Brescia ha segnato appena 14 gol (solo la Spal ha segnato meno), un problema che il Sassuolo non ha con 26 reti a segno. Peccato che la squadra di De Zerbi ne abbia concessi la bellezza di 27, risultando una delle difese più battute. Oggi in porta viene rispolverato Pegolo. A Brescia secondo me potremmo vedere un gol per parte e consiglio GOL SI @1.53.

Seguici anche su TELEGRAM, ogni giorno nel nostro canale gratuito BAR SPORT WEB trovi scommesse e puoi discutere con i nostri tipster e appassionati di scommesse.