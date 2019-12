Pronostico Fiorentina-Roma: analisi, probabili formazioni e scommesse sull'anticipo della 17° giornata di Serie A del 20/12/2019

Dopo Samp-Juve di mercoledì, questo venerdì va in scena un altro anticipo dallo Stadio Franchi, una sfida molto interessante per la 17° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A: Fiorentina-Roma.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote di Marathonbet e Betway.

Analisi e Probabili Formazioni Fiorentina-Roma

Dusan Vlahovic, dopo il gol a tempo quasi scaduto che ha regalato l’1-1 contro l’Inter, si candida per partire titolare nella Fiorentina al posto di Boateng, a meno che Chiesa non recuperi dal fastidio muscolare poco sopra il ginocchio. Per il resto Montella dovrebbe riproporre lo stesso schieramento, unico possibile cambio potrebbe essere Benassi al posto di Badelj, anche se il croato resta favorito.

Fonseca invece nella Roma riabbraccia Mancini, che agirà con Fazio. Kluivert potrebbe tornare a disposizione almeno per la panchina mentre Mkhitaryan si contende una maglia con Perotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Montella

Indisponibili: Ribery

Squalificati -

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Cristante, Zappacosta, Santon, Pastore, Smalling

Squalificati: -

Arbitro: -

Pronostici Fiorentina-Roma 20/12/2019

La Fiorentina ha segnato sei dei suoi nove gol in campionato nella ripresa (66,67%), quattro dei quali arrivati negli ultimi 30 minuti di gioco. La Roma ha segnato in otto degli ultimi nove scontri diretti giocati a Firenze. I viola non sono stati in vantaggio alla fine del primo tempo in nessuna delle ultime dieci partite di campionato (a fine primo tempo: 5 pareggi, 5 sconfitte). Consigliamo 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 (stake 3).

