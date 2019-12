Pronostico Udinese-Cagliari: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 17° giornata di Serie A del 21/12/2019

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 15:00 dallo Stadio Friuli sono in campo Udinese-Cagliari. La splendida corsa dei sardi si è un pò rallentata con la sconfitta interna contro la Lazio mentre l'Udinese cerca punti salvezza.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Udinese-Cagliari

Nell'Udinese Gotti spera di recuperare Jajalo in mezzo al campo ma la formazione non si dovrebbe discostare da quella vista allo Stadium anche se Nestorovski potrebbe essere preferito a Lasagna. Nel Cagliari, Maran può recuperare Pellegrini mentre al posto dello squalificato Nandez in mediana si dovrebbe rivedere il croato Rog.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuitinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Samir, Sema

Squalificati –

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Ceppitelli, Pavoletti, Cragno, Birsa, Castro

Squalificati: Olsen, Nandez

Pronostico Udinese-Cagliari

Tradizione positiva per i friulani che hanno vinto 15 dei 24 precedenti con due sole vittorie per i rossoblù. L'Udinese ha segnato per primo in cinque delle otto partite casalinghe di SA, sebbene 11 dei suoi ultimi 15 gol negli scontri diretti in campionato siano arrivati nella ripresa. Il Cagliari ha subìto un terzo dei gol in Serie A in questa stagione dopo l'80° minuto e quasi un quarto dei gol totali (13 su 53) visti nelle partite del Cagliari sono arrivati proprio dopo l'80° minuto. La squadra ospite non ha segnato nei primi 15 minuti di nessuna trasferta finora. L'Udinese deve ancora segnare nei primi dieci minuti di una qualsiasi partita di campionato. Andiamo con 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 (stake 3)

