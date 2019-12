Pronostico Inter-Genoa: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 17° giornata di Serie A del 21/12/2019

Sabato 21 dicembre alle ore 18:00 da San Siro si gioca Inter-Genoa, partita valida per la 17° giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. L'ex Motta cercherà di fare lo scherzetto ai nerazzurri di Conte in totale emergenza.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Inter-Genoa

Piena emergenza per Conte che nell'Inter spera di recuperare Candreva e dovrà sicuramente rinunciare agli squalificati Brozovic e Lautaro. A centrocampo salvo recuperi in extremis di Gagliardini, potrebbe toccare al baby francese Agoume, a meno che il tecnico leccese non decida di schierare Candreva da mezzala. In attacco Esposito è favorito rispetto a Politano, per affiancare Lukaku in attacco. Nel Genoa per Motta scontato il rientro di Agudelo dalla squalifica mentre a centrocampo si va verso la conferma di Radovanovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini, Asamoah

Squalificati: Lautaro Martinez, Brozovic

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. All. Motta

Indisponibili: Kouamé, Favilli, Zapata, Lerager, Sturaro

Squalificati: Pandev

Pronostico Inter-Genoa

Nerazzurri imbattuti da 25 anni contro i rossoblù a San Siro: l'ultimo successo del Grifone è datato 26 Marzo 1994. Il Genoa non ha vinto neanche una trasferta in questa stagione (4 pareggi, 4 sconfitte). In casa però, l'Inter ha vinto solo due delle ultime cinque partite ufficiali (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Il Genoa ha subìto una media di 4,5 gol a partita negli ultimi due scontri diretti. Partita non semplicissima da prevedere, con l'Inter ovviamente favorita ma con quota senza valore @1.36. Consiglio alla fine un OVER 2.5 @1.65 (stake 3).

