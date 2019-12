Pronostico Torino-Spal: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla 17° giornata di Serie A del 21/12/2019

Sabato sera, alle ore 20:45, toccherà a Torino-Spal scendere in campo per la 17° giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. I granata affrontano il fanalino di coda Spal e ritrovano Belotti.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Torino-Spal

In casa granata per il Torino si dovrebbe rivedere Belotti dal primo minuto in attacco mentre a destra De Silvestri insidia Ola Aina per una maglia. Nella Spal Semplici ritrova Kurtic, mentre in attacco Floccari si candida per una maglia al fianco di Petagna.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili: Iago Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Bonifazi

Squalificati: -

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Strefezza; Petagna, Floccari. All. Semplici

Indisponibili: Reca, Sala, Fares, D’Alessandro

Squalificati: -

Pronostico Torino-Spal

Tradizione positiva per i granata che hanno vinto 14 dei 17 incontri giocate in casa contro gli emiliani. Sette degli ultimi dieci scontri diretti in campionato tra Toro e Spal erano sullo 0-0 alla fine del primo tempo, come successo anche in cinque delle ultime sette partite dei ferraresi in questa stagione. Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo in cinque delle ultime sei partite. Andiamo con X PRIMO TEMPO @2.20 (stake 2).

