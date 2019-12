Pronostico Atalanta-Milan: analisi, probabili formazioni e scommesse sul lunch match della 17° giornata di Serie A del 22/12/2019

Il lunch match che apre la domenica di campionato con la 17° giornata di Serie A vedrà in campo Atalanta-Milan. Segnali di risveglio dai rossoneri ma la Dea vuole rimanere ai piani alti anche se Ilicic non recupera.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Marathonbet e SportPesa.

Analisi e Probabili Formazioni Atalanta-Milan

Nell'Atalanta Gasperini ritrova Gomez che potrebbe spedire Malinovskyi in panchina. Improbabile il recupero di Ilicic, sulla destra solito ballottaggio Hateboer-Castagne. Nel Milan Pioli ha il bel problema di sostituire l’uomo più in forma, quel Theo Hernandez autore di 4 gol. Due le opzioni in campo: Ricardo Rodriguez o Calabria spostato a sinistra. In mediana scalpita Krunic che potrebbe anche spuntarla su Kessié mentre nonostante il buon finale di match, è improbabile che il francese scalzi Piatek che sarà confermato al centro dell’attacco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All. Gasperini

Indisponibili: Zapata, Ilicic

Squalificati: -

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennaccer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Indisponibili: Duarte

Squalificati: Paquetà, Hernandez

Pronostico Atalanta-Milan

Ultimo confronto vinto dal Milan grazie a una doppietta di Piatek anche se il risultato più frequente di questa sfida è il pareggio per 1-1, uscito in 13 occasioni. I rossoneri hanno segnato una media di appena 1,0 gol a partita mentre dall'altra parte l'Atalanta ha visto Over 2.5 in 13 delle 16 partite di campionato con la media di gol totali più alta (3.94). Il Milan ha subìto sei dei suoi nove gol in trasferta nel corso della ripresa. Undici dei 18 gol casalinghi dell'Atalanta in Serie A sono arrivati nel secondo tempo. Anche qui alla fine ho optato per 2° TEMPO CON PIU GOL @2.05 (stake 3).

